Estos son los disfraces de Halloween más buscados del 2019 ¿Cuáles son los disfraces más buscados para este Halloween? ¡Aquí te pasamos la lista! By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es octubre, lo que significa que es oficialmente la temporada más espeluznante del año. Para no esperar hasta el 31 de octubre, Google dio a conocer Frightgeist de Google Trends, su lista de los disfraces más buscados para este Halloween. Muchas de las personas que están en busca del disfraz perfecto para este Halloween comenzaron su búsqueda el mes pasado. Esto es lo que la gente en los Estados Unidos buscó durante septiembre de 2019. Fortnite regresó como uno de los disfraces de Halloween más buscados, pero ‘IT’ se robó la corona como el disfraz de Halloween más buscado en los Estados Unidos el mes pasado. Varios disfraces favoritos de Halloween también vuelven a la lista de más buscados, como Spider-Man, payasos y unicornios. Dale un vistazo al resto de los top 10. IT Image zoom Witch Spider-Man Dinosaurio Descendants Image zoom Payaso Fortnite Chucky 1980s Unicornio Trajes más buscados para parejas. Parejas que se disfrazan juntas, permanecen juntas. Y parece que están manteniendo un look clásico con búsquedas de ‘disfraces de pareja’ como Bonnie y Clyde y Adán y Eva. Los favoritos de Disney, Lilo y Stitch, también encabezan los disfraces de parejas más buscados el mes pasado. Lilo y Stitch Image zoom Bonnie y Clyde Cosmo y Wanda Adam y Eve Cheech y Chong Mario y Luigi Image zoom Chucky y Tiffany Sonny y Cher Rick y Morty Phineas y Ferb Los disfraces buenos ‘para grupos’ más buscados. Elige tu grupo, vístete como tu personajes favoritos y obtén el primer premio en tu concurso local de disfraces. El grupo de adolescentes de la serie Descendants se lleva el premio de disfraz ‘bueno para grupos’ más buscado, pero la década de 1980 está de moda y puede ser el complemento perfecto para tu divertido grupo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si eres un fanático de Toy Story y quieres salir con un disfraz grupal o familiar, la búsqueda de disfraces más destacada de este año es Forky. El disfraz de ‘Bo Pee’ también aumentó en un 300 por ciento. Descendants Fortnite Stranger Things 1980 Toy Story Image zoom Power Rangers Star Wars El mago de Oz Minecraft The Powerpuff Girls Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Estos son los disfraces de Halloween más buscados del 2019

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.