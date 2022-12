Diseñadora culpable de asesinar a su padrastro tras descubrir que tenía fotos suyas desnuda La diseñadora Jade Janks enfrenta cadena perpetua tras perder el juicio en un tribunal de California. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La diseñadora Jade Janks fue encontrada culpable por un jurado en un tribunal de California de drogar y estrangular a su padrastro, reportó el New York Post. Janks habría asegurado que Thomas Merriman, de 64 años, había muerto debido a una enfermedad el 31 de diciembre del 2020. "Esto no fue un accidente", dijo el fiscal Jorge Del Portillo durante el juicio celebrado en Vista. "Este fue un asesinato por diseño". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a la modista, su padrastro tenía más de cien fotografías de ella desnuda en su computadora portátil, informó el diario The San Diego-Tribune, lo que la horrorizó. Las imágenes, según la ifnormación, habían sido tomadas por su exnovio de manera consensual hace más de diez años. Se desconoce cómo la víctima, un activista para la conservación de las mariposas, las obtuvo. Aparentemente, Merriman tenía una de las fotografías como su protector de pantalla. Judge Credit: Getty Images Janks habría descubierto las imágenes mientras limpiaba el departamento de su expadrastro tras su hospitalización, lo que la enfureció a tal grado de crear un maléfico plan para vengarse, según la fiscalía. Las autoridades presentaron mensajes de texto como evidencia, que supuestamente revelaron las acciones de la diseñadora. Aparentemente, la mujer lo drogó tras recogerlo del hospital, antes de golpearlo repetidamente en la cabeza. "Estoy a punto de golpearlo en la cabeza mientras se está levantando", decía un mensaje de Janks, según la fiscalía, que sostuvo que confesó el crimen a dos testigos. El abogado de la mujer, Marc Carlos, aseguró que no se presentó evidencia que la señale como la responsable de haber estrangulado a la víctima. "Jade Janks amaba a su padrastro", expresó el abogado. "Tom Merriman amaba a Jade Janks. Desafortunadamente, Tom Merriman era un individuo con problemas y la amaba de una manera diferente". Las autoridades determinaron que la causa de muerte de la víctima fue por intoxicación de zolpidem, conocido como Ambien, un medicamento para dormir. Merriman fue encontrado muerto debajo de una pila de cajas de cartón en la entrada al garaje de su casa el 2 de enero del 2021. Janks podría pasar el resto de su vida en la cárcel.

