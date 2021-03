El emotivo discurso de un padre sobre su hija transgénero se hace viral: "Déjenles ser quienes son" Brandon Boulware alzó la voz en una audiencia en el Parlamento de Missouri tras la posible prohibición de atletas transgénero en los deportes del sexo con el que se identifican. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vida de Brandon Boulware cambió cuando entendió y aceptó que su hija era transgénero. Un hecho que inicialmente este padre de familia se negó a sí mismo y que hoy defiende en nombre de su hija y el resto de niños en la misma situación. El hombre hacía un emotivo discurso en el Parlamento de Missouri tras la posible aprobación de la Resolución Conjunta 53 en la Cámara, cuyo objetivo es el de prohibir a jóvenes transgénero participar en deportes del sexo con el que se identifican. El momento de este orgulloso padre hablando de su hija con la voz rota se ha compartido en redes y se ha hecho viral de inmediato. El clip ya ha superado los 4 millones de visualizaciones. Jennifer Lopez era una de las artistas que compartía este video en sus redes acompañado de un mensaje conmovedor. "Lo amo, esto me ha llegado... el amor de un padre... el amor cambia el mundo", escribió la actriz y cantante. Brandon comenzaba así su discurso. "Durante años, no permitía a mi hija llevar ropa de chica. Ni le dejaba jugar con juguetes de niñas", arrancó su exposición. "La forzaba a ponerse ropa de chicos, cortarse el pelo y jugar en equipos deportivos de chicos", añadió. Aunque decía que lo hacía para evitar las burlas hacia sus otros hijos, en realidad "lo hacía para protegerme a mí mismo también", dijo visiblemente emocionado. "Quería evitar esas preguntas inevitables de por qué no actuaba como un niño." Ignorar lo que su hija vivía en su interior hizo sentir a la pequeña "miserable", hasta que un día "todo cambió". Ocurría después de un día de trabajo. Este padre de cuatro llegaba a casa y vio a su hija jugando con ropa de chica. Quería cruzar la calle y estar con los vecinos de enfrente, pero él le dijo que así no. "Ella me preguntó que si iba casa y se ponía ropa de chico si entonces le dejaría cruzar la calle y jugar. Fue ahí que me dí cuenta. Mi hija estaba equiparando ser bueno con ser otra persona", expresó con la voz rota. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde ese momento este padre de Missouri se ha dedicado a proteger no solo los derechos de su hija para ser quien ella quiera ser, sino a todos los niños y padres que se encuentren en esta situación. Con este testimonio con el que ha conmovido al mundo ha pedido que no se apruebe la Resolución Conjunta 53 apelando a la libertad y el respeto absoluto de las personas. "Afectará a mi hija. Significará que no podrá jugar en un equipo de volleyball de niñas, o de baile o tenis. Les pido: por favor no le quiten eso a mi hija o las otras muchas personas como ella ahí fuera. Permítanles tener su infancia. Déjenles ser quienes son. Les pido que voten contra esta legistlación", concluyó su presentación. Un discurso de un padre que ama a su hija, pero, sobre todo, de una persona que defiende los derechos a ser y sentir en libertad.

