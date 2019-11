Directora de importante marca de cervezas aconseja a los graduados universitarios La Directora de las marcas Tecate y Tecate Light, Belen Pamukoff, aconseja a los jóvenes que se están graduando de la universidad. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En entrevista con la Directora de las marcas Tecate y Tecate Light, Belen Pamukoff, pudimos conocer un poco más sobre los orígenes de esta popular marca de cervezas. Cuéntanos brevemente la historia de Tecate

Elaborada con la combinación de la mejor malta mexicana y del lúpulo estadounidense, Tecate nació orgullosamente en 1944 en la frontera bicultural noroeste de México en la ciudad de Tecate, Baja California. [Fue] fundada por un rebelde que la creó para calmar la sed de los mineros de la ciudad [y] desde ese entonces, Tecate ha estado refrescando a los consumidores con la misma receta, sumándole a sus productos el lanzamiento de Tecate Light en México en 1992. Tecate es una marca innovadora, fue la primer cerveza en ser enlatada en México y la primer cerveza de alta resistencia en ser importada a Estados Unidos. ¿Qué cambios has visto con respecto a la cerveza, tanto en la moda de consumo, tendencias y gustos del público?

La cerveza artesanal a menudo se considera como el sector que está impulsando el crecimiento en la categoría de cerveza, pero en los últimos años, la cerveza importada en Estados Unidos se ha convertido en una de las áreas de desarrollo más importantes para la categoría, particularmente la cerveza importada mexicana.

También hemos visto un cambio en la forma en que los consumidores incorporan marcas en sus vidas. Estos consumidores buscan cada vez más autenticidad, por lo que las marcas ya no pueden ser todo para todos. Para que una marca tenga éxito, su esencia pura de marca tiene que estar muy bien definida y tanto sus valores de marca como cada esfuerzo de marketing deben de reflejar y reforzar esta esencia de marca. Para Tecate, todo lo que hacemos es en apoyo de nuestro consumidor bicultural, especialmente los mexicoamericanos que están viviendo vidas sin complejos ni prejuicios. Image zoom Cortesía Tecate es una marca reconocida a nivel nacional e internacional, ¿a qué atribuyes esa atracción del producto?

La cerveza es elaborada en la ciudad fronteriza de Tecate, Baja California. Tecate representa a México y a los Mexicanos. Su historia, su tradición y su legado ha trascendido por años de generación en generación, de abuelos a nietos en el consumidor bicultural Mexicano–Estadounidense que vive en estados como California y Texas entre otros. La cerveza Tecate ha sido reconocida como la cerveza favorita de la población hispana y a lo largo de sus años ha logrando mantener su esencia y su relación directa con su mercado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que se están graduando de la universidad y están empezando sus carreras profesionales?

Les diría que no se preocupen tanto por encontrar el trabajo perfecto o construir su carrera perfecta y que se concentren en simplemente comenzar su carrera laboral. Que pongan su enfoque en absorber todo lo que puedan, en aprender lo que le gusta, lo que no le gusta y encontrar las áreas en las que se desarrollan con naturalidad. Que disfruten el proceso, durante el mismo sabrán que encaja y que no y que se ajusta a lo que ustedes están buscando. Y recordar por sobre todas las cosas que nadie vive el mismo proceso y desarrollo que ustedes están viviendo. La única manera de descubrir el camino hacia una carrera apasionada y satisfactoria es caminando por múltiples caminos. Advertisement

Close Share options

Close View image Directora de importante marca de cervezas aconseja a los graduados universitarios

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.