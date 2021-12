Ejecutivo despide a 900 empleados en una llamada por Zoom El director ejecutivo de Better.com despidió a 900 empleados en una llamada por Zoom que ya es viral, y criticó a los extrabajadores por supuestamente "robar a nuestros clientes" al no ser productivos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir video conference Credit: Getty Images El director ejecutivo del prestamista hipotecario en línea Better.com, con sede en Nueva York, despidió a unos 900 empleados durante una llamada por Zoom, ahora viral, y luego criticó a los extrabajadores por supuestamente "robar a nuestros clientes" al no ser productivos, según reporta The New York Post. Vishal Garg, director ejecutivo de la compañía, adoptó un tono sin remordimientos al anunciar los despidos masivos a los trabajadores afectados en una llamada por Zoom, una grabación de la cual se publicó más tarde en TikTok, YouTube y otras cuentas de redes sociales. "Esta no es una noticia que quieres escuchar… Si estás en esta llamada, eres parte del desafortunado grupo que está siendo despedido. Su empleo aquí se rescinde de inmediato", dijo, y agregó que" no quiere hacer esto ". "Esta es la segunda vez en mi carrera que hago esto y no quiero hacer esto. La última vez que lo hice, lloré ", dijo Garg en la llamada. El ejecutivo de 43 años dijo que el "mercado ha cambiado" y que la empresa tuvo que reducirse para seguir siendo lo suficientemente ágil y para adaptarse al mercado inmobiliario en evolución, que parece enfriarse después de un auge impulsado por la pandemia. Garg no mencionó en la llamada la inyección de efectivo de 750 millones de dólares que la compañía recibió de los inversores la semana pasada. Más tarde, el CEO fue descubierto como el autor anónimo de una publicación de blog mordaz que criticó a los empleados de Better.com en la red profesional Blind. "¿Saben que al menos 250 de las personas despedidas estaban trabajando un promedio de 2 horas al día mientras que marcaban 8 horas + al día en el sistema de nómina?" escribió. "Le estaban robando y robando a nuestros clientes que pagan las facturas que pagan nuestras facturas. Edúquense", agregó. Garg confirmó a Fortune que él es el autor del mensaje abrasador. En la llamada de Zoom, Garg les dijo a los empleados despedidos que la compañía proporcionaría cuatro semanas de indemnización y un mes de beneficios completos, así como otra cobertura como parte de un paquete. En la llamada, Garg sugirió que la baja productividad, además de las condiciones cambiantes del mercado, llevaron a los despidos. En declaraciones a Fortune, dijo que hace cuatro semanas, la empresa comenzó a revisar los datos de productividad de los empleados, incluidas las tasas de llamadas telefónicas perdidas, la cantidad de llamadas entrantes y salientes, los empleados que llegan tarde a las reuniones con un cliente y otras métricas. "A medida que comenzamos a desacelerar nuestro ritmo de contratación, vimos algunas estadísticas alarmantes y varios de nuestros clientes no estaban recibiendo el servicio que merecían de nuestros compañeros de equipo", dijo. Según los informes, Garg se ha ganado la reputación de tener expectativas exigentes de sus empleados y de castigarlos por las infracciones más pequeñas. Según los informes, los gerentes de oficinas fueron criticados una vez por no mantener el mini refrigerador abastecido con agua de Fiji y Perrier, según Forbes. Better.com se convirtió en un favorito de la pandemia a medida que los habitantes de las ciudades buscaban huir a espacios más verdes y más grandes en los suburbios, lo que provocó un auge en el mercado inmobiliario y los prestamistas asociados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La compañía anunció en mayo que planea salir a bolsa a través de una SPAC, o compañía de adquisición de propósito especial, con una valoración de $ 7.7 mil millones.

