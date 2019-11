Difunden conmovedor video del momento en que hallan con vida a la bebé LeBarón que sobrevivió la masacre Dentro de la tragedia se obró el milagro de hallar con vida a una bebé de 7 meses que pudo ser escondida por uno de los niños víctimas de esta masacre. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se llama Faith, pero a partir de ahora también será conocida como la “bebé milagro”. La pequeña de siete meses sobrevivió a la masacre de la familia LeBarón que se vivió este pasado lunes en Chihuahua y en la que fallecieron tres mujeres, cuatro niños y dos bebés. Entre ellos, la mamá de Faith, Christina Marie Langford, de 29 años, que fue de las primeras en ser disparada por los atacantes. Antes tuvo tiempo de colocar a su hija en un lugar seguro. La pequeña, que perecía a su lado, fue hallada en la camioneta, sentada en su silla en la parte baja del asiento y sin una magulladura. Los agujeros de bala estaban incrustados en los asientos que nunca llegaron a rozarla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Faith ya está en brazos de su padre Tyler tal y como muestra esta emotiva foto que su abuela, Connie LeBarón, compartió en Facebook poco después del encuentro. “Mi hijo Tyler se acaba de reunir con su bebé Faith”, escribió. “Es un ángel viviente que ha traído esperanza a la familia”. La pequeña es uno de los 8 niños que sobrevivió a la masacre, algunos de ellos todavía en el hospital por las heridas que presentan. La tragedia golpeaba nuevamente a esta familia de agricultores que fue víctima de la delincuencia organizada después de que el cabeza de hogar, Julián LeBarón, se alzara contra la violencia de estos grupos abiertamente. La investigación de este terrible suceso sigue su curso. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Difunden conmovedor video del momento en que hallan con vida a la bebé LeBarón que sobrevivió la masacre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.