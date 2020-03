¿Qué diferencia hay entre epidemia y pandemia? La organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado oficialmente que la epidemia de coronavirus se ha convertido ya en una pendemia. Aquí explicamos la diferencia. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de declarar pandemia el brote del COVID-19 (cornovirus) que azota a 114 naciones ha generado dudas sobre cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia. En el año 2010, la OMS definió una pandemia como “la propagación mundial de una nueva enfermedad” y agrega en su página de Internet que los virus causantes de pandemias generalmente provienen de los mismos virus que afectan a los animales. Image zoom Photo by STR/AFP via Getty Images Por otra parte, la epidemia es definida por dicha organización internacional como un brote de una enfermedad que se propaga rápidamente en una determinada región y con una alta tasa de letalidad. Asimismo, la institución explica que desastres naturales o los provocados por el hombre son factores que agravan las condiciones para su desarrollo, como es el caso de la cólera, que se ha extendido en diferentes países africanos como la República del Congo, Kenia, Nigeria, Somalia y, en el caso de Latinoamérica, Haití. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Getty Images El profesor de derecho de salud global de la Universidad de Georgetown Lawrence O. Gostin explicó que “típicamente, un brote se convierte en una epidemia cuando se vuelve bastante generalizado en un país, algunas veces en una región particular, como [sucedió con] el zika”, dijo al The New York Times. "Mientras que una pandemia se concibe como una amplia distribución geográfica de una enfermedad en muchas partes del mundo, varios continentes”. Según la OMS, hasta este miércoles se han reportado 118,000 casos de infectados en 114 países, de los cuales 4,291 hasta ahora han concluido con el fallecimiento del paciente. El director de la organización, Tedros Adhanom, manifestó que está “profundamente preocupado” y llamó a los gobiernos a tomar medidas urgentes para combatir el brote. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Qué diferencia hay entre epidemia y pandemia?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.