Dictan sentencia a esposa del Chapo Guzmán en Estados Unidos En febrero de este 2021, Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán fue arrestada y ahora se le ha dictado sentencia ¿cuánto tiempo pasará en prisión? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 22 de febrero de 2021, Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia, por presunta complicidad en el negocio de tráfico de drogas de su marido. De inmediato, fue trasladada a una prisión cerca de la capital de Estados Unidos. El pasado 10 de junio se declaró culpable de los tres cargos que le imputaban, los cuales son conspiración para distribuir drogas ilegales en Estados Unidos, conspiración para lavar dinero de narcóticos, y participación en transacciones financieras con una organización narcotraficante. Ante ello, la fiscalía a cargo del caso sugirió un castigo de cuatro años de prisión, cinco de libertad supervisada y una multa de millón y medio de dólares para la acusada. Así, la exreina de belleza de 32 años, se presentó ante la corte, donde a las 12 del mediodía, tiempo del este de Estados Unidos, arrancó la audiencia, presidida por el juez, Rudolph Contreras, de la Corte del Distrito de Columbia en Washington, quien le dictó una sentencia de tres años de prisión. De los cuales, se restarán los nueves meses que lleva en la cárcel por lo que podría quedar en libertar en enero de 2024. Antes de darse a conocer el fallo judicial, se mencionó que Coronel habría realizado a un acuerdo para obtener una reducción de condena; lo cual, fue negado por sus defensores legales, Jeffrey Lichtman y Mariel Colon. Incluso, el primero intentó dejar claro que la mujer con las nacionalidades mexicana y estadounidense no sabía nada del funcionamiento del Cártel de Sinaloa, tal como se ha rumorado. Emma Coronel Emma Coronel, esposa del Chapo, en una visita al tribunal federal de Brooklyn en febrero de 2017. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando el proceso contra su marido, que se llevó a cabo en Nueva York, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, la también influencer no estaba implicada judicialmente por el Departamento Justicia. Sin embargo, las declaraciones de un testigo, Dámaso López Núñez El Licenciado, cambiaron su situación y se iniciaron investigaciones sobre ella que se tradujeron en una acusación por participar en una conspiración a partir de 2011 y hasta al menos el 19 de enero de 2017. Joaquín 'El Chapo' Guzmán Credit: ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images Emma Coronel Aispuro podría salir antes de prisión por buena conducta; mientras tanto, continuará en prisión.

