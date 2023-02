Así le reveló la campeona Diana Flores a sus padres que sería la estrella en un comercial del Super Bowl LVII El momento en que la medallista mexicana de flag football le revela la sorpresa a sus padres se ha hecho viral. ¡Prepara los pañuelos porque el momento te emocionará! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Diana Flores NFL Super Bowl 2023 Credit: Michael Owens/Getty Images) Fue a los 8 años que Diana Flores cambió el ballet y las clases de danza por algo un "poquito" más rudo: el equipo Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional en México. Desde entonces la nacida en Jalisco no ha dejado de sorprender por sus habilidades en el terreno de juego, su y tezón que la han ayudado a romper barreras y a coronarse como campeona mundial de dicho deporte con la selección femenil mexicana, en el 2022. Y justamente porque sus padres y hermana conocen bien esa garra que tiene la joven de actualmente 25 años nunca sospecharon que ella llegaría a estelarizar uno de los comerciales del medio tiempo del pasado Super Bowl LVII. Este miércoles la NFL reveló por medio de sus redes el video viral donde la joven le muestra a sus padres el comercial, donde ella aparece con su uniforme y la bandera tricolor al pecho tratando de escapar de quienes le quieren quitar sus banderas, tal y como lo ha hecho por años al practicar dicho deporte. En el clip aparecen los padres de la deportista quienes el ver el comercial no pueden contener su emoción."¡Tú me dijiste que ibas a participar, no que eras la estrella!", exclama entre lágrimas la madre de la joven deportista originaria de Jalisco al reaccionar al video. "Eres poderosa", exclamó su padre también con ojos llorosos y abrazando a su hija. "Soy muy feliz por ti y por todo lo que está pasando. Nunca imaginé esto a este nivel, ni siquiera lo imaginé". "En éste Super Bowl estamos escribiendo de nuevo la historia de las mujeres en el deporte", afirmó en sus redes Diana Flores tras estelarizar el comercial de la NFL: En el comercial aparecen leyendas deportivas como la tenista Billie Jean King y estrellas de la NFL como Jim Kelly y Jalen Ramsey. Dicha campaña publicitaria está dirigida principalmente a los jóvenes y al público femenino para subrayar la importancia de las mujeres en el deporte. Julio 22, fecha en la que México se obtuvo la Medalla de Oro en los Juegos Mundiales de Flag Football con Flores a la cabeza. El equipo tuvo una racha de seis victorias y cero derrotas: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Diana Flores es considerada como una de las mejores jugadoras de flag football del mundo. Además se desempeña como vocera de distintos organismos internacionales del deporte, incluyendo el Comité Olímpico.

