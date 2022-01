¿Justicia para Diamond Álvarez? Arrestan a un hombre en conexión con el asesinato de la adolescente La madre de Diamond Álvarez reveló que el exnovio de la adolescente ha sido arrestado después de su asesinato. La estudiante de 16 años recibió varios tiros cuando estaba caminando a su perrito en Houston. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La madre de Diamond Álvarez reveló a Univisión que la policía de Houston arrestó a un hombre en conexión con el asesinato de la adolescente. Ana Machado, la madre de la víctima, dijo a Noticias 45 que las autoridades le informaron sobre el arresto. Al parecer, el sospechoso planeaba escapar ya que tenía una maleta en mano al ser detenido. "Ya tenía todo listo para fugarse", dijo la madre. Diamond estaba caminando a su perrito cuando fue asesinada a tiros. El perrito regresó a casa, pero la joven fue encontrada muerta. La adolescente recibió más de 20 disparos. Diamond había discutido con su exnovio y había acordado verse con él. Su madre dijo que ella había recibido amenazas de muerte. "La familia en una vivienda de la colonia sabía que su hija estaba caminando a su perro, al escuchar los disparos salieron a buscarla y la encontraron en la calle, cerca del parque comunitario, estaba muerta", dijo Larry Crowson, portavoz del Departamento de Policía de Houston. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Diamond Alvarez Credit: GoFundMe Testigos vieron una camioneta negra en la zona después del tiroteo. Nohemí Rodríguez, abuela de Diamond, dijo que su nieta salía frecuentemente con el perro y que no era un vecindario peligroso. "Lo habían bañado y lo sacó a pasear", contó la abuela. La mascota regresó a la casa llorando con las patas manchadas de sangre, señalando a su familia que había ocurrido una tragedia. Fue entonces que salieron a buscar a Diamond cuando ella no contestó su celular y la encontraron muerta. "Diamond era muy divertida, sociable, segura de si misma y tenía los pies bien puestos en la tierra", dice un mensaje en la página de GoFundMe creada para recaudar fondos para pagar sus servicios fúnebres. Si tiene información sobre este caso, llame a Crime Stoppers al 713-308-9080.

