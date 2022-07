Celebra el Día Nacional del Aguacate comiendo guacamole ¡por 1 centavo! La cadena de comida rápida Chipotle, ofrecerá el delicioso y popular aperitivo por la mínima cantidad con la compra de uno de uno sus platillos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este domingo no tendrás que dañar tu bolsillo añadiendo guacamole a tu comida. Por tan sólo un centavo, Chipotle acompañará tu burrito favorito del delicioso y popular aperitivo. Para celebrar el Día Nacional del Aguacate este domingo 31 de julio, la cadena de comida rápida ofrecerá a sus clientes un gran descuento en su compra de uno de sus platillos a través de su sitio web o su aplicación para ordenar online, con el código de promoción "AVO2022". Además, ha creado un juego interactivo llamado "Buy the dip" o compra el aderezo, con el que los participantes pueden obtener códigos de descuento para usarse cualquier otro día de la semana o premios en criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Avalange, Solana y Dogecoin. A Chipotle Mexican Grill Inc. Restaurant Ahead Of Earnings Figures Guacamole | Credit: Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images De acuerdo a la empresa, la promoción es un esfuerzo por ganar una nueva ola de fanáticos de la comida que ofrece la cadena, luego de anunciar que ya acepta divisa digital, reportó PEOPLE. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Queremos construir la nueva generación de fans de Chipotel, conectando con la comunidad de la Web3", expresó el jefe de mercadeo de la cadena, Chris Brandt. "Estamos emocionados de brindar algo positivo a la conversación sobre cripto[monedas], empoderando a los fanáticos con [el juego] 'Buy The Tip'". A Chipotle Mexican Grill Inc. Restaurant Ahead Of Earnings Figures Chipotle | Credit: Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images Recientemente, la cadena de comida mexicana, conocida por sus burritos de carne asada, presentó el pollo asado en su menú, una innovadora adición a su carta, por primera vez en 29 años de historia. Este domingo, el platillo rico en proteína con toques de ajo y chile guajillo, podrán disfrutarlo acompañado de su sabroso guacamole. ¡A comer se ha dicho!

