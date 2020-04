¿Adiós a los besos en su día internacional por culpa del COVID-19? El Día Internacional del Beso será diferente este año ante la distancia social que recomienda la Organización Mundial de la Salud para evitar contagios por el coronavirus. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se celebra el Día Internacional del Beso; sin embargo, este año es totalmente diferente a otras de sus conmemoraciones debido a la pandemia de coronavirus que continúa en el mundo. Así, de acuerdo con información de EFE, en esta ocasión será la que menos besos se den a lo largo de su instauración. RELACIONADO: Mira los besos de escándalo de los famosos Image zoom La crisis sanitaria por el COVID-19 ha ocasionado que los besos ya no sean la principal muestra de cariño entre las parejas, según afirma la encuesta de Gleeden, plataforma de encuentros extra conyugales para las personas casadas. De los 12 mil usuarios que participaron, el 63 por ciento, la mayoría hombres, asegura que no ha dado ningún beso desde el inicio del estado de alarma por el miedo al contagio y ante la falta de intimidad al estar toda la familia en casa. Solo el 26 ha besado a su pareja y el 19 por ciento ha dado un ósculo a su mascota. Image zoom También llamado ósculo, este vocablo de origen celta derivó en el latín basium que ahora se traduce como beso. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española besar es el acto de tocar u oprimir con un movimiento de labios a alguien; o bien, algo como expresión de amor, deseo o reverencia, o como saludo. Por lo tanto, es una muestra fundamental de amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un estudio de la Universidad de Viena demostró que cuando los labios de dos personas se unen el ritmo cardiaco se duplica porque se aceleran las pulsaciones del corazón; además, se libera adrenalina, se induce a la producción de colesterol bueno y, como se intercambian millones de bacterias, se refuerzan las defensas. Y el cerebro libera endorfinas que disminuyen el estrés, alivian el dolor, relajan los músculos e inducen a un sueño reparador. Pese a la contingencia, algunas personas han querido continuar la tradición y besarse con el cubrebocas puesto para continuar esta importante muestra de afecto y al mismo honrar este festejo. Advertisement

