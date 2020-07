¡A celebrar el Día de la Independencia con estos deliciosos cócteles! Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El fin de semana del 4 de julio es tradicionalmente una gran fiesta en los Estados Unidos: los ciudadanos viajan, se amontonan a presenciar fastuosos fuegos artificiales organizados en cada municipio, hacen barbacoas en los parques y se juntan a beber en las playas y bares para celebrar el Día de la Independencia. En estos tiempos de pandemia, cuando millones de estadounidenses seguimos encerrados en casa debido a las restricciones del confinamiento, la mayoría no saldrá a festejar como en años anteriores. Sin embargo, esto no impide que puedas tomarte un buen cóctel desde la comodidad de tu casa. ¡Agita con alegría y disfrútalos!. Sangre Cora Image zoom cortesia Ingredientes: 50 ml mezcal 15 ml jugo de limón 15 ml simple syrup 60 ml infusión de Jamaica con vino tinto Infusión de Jamaica (cocer 250 gramos de Jamaica seca en 5 litros de agua, agregar 1 kilo de azúcar, agregar 1 vara de canela, 3 clavos de olor y cuando esté hirviendo agregar 1 botella de vino tinto, después de eso apagar y dejar enfriar) Para el cóctel: agregar los ingredientes a coctelera con hielo y agitar vigorosamente, servir en vaso balón con hielo y decorar con flor de jamaica cocida previamente. Esta receta fue creada exclusivamente para Riviera Nayarit por el mixólogo y dueño de Alquimista Cocktail Room, Israel Díaz. Tiki Tai Image zoom cortesia Ingredientes: 1 onza de ron blanco 0.5 onzas de rum de piña 1 onza de jugo de piña 0.5 onzas jugo de limón 0.5 onzas de puré de maracuyá 1 onza de ron oscuro Preparación: Mezcla todos los ingredientes, excepto el ron oscuro, en una coctelera con hielo. Agita bien. Filtra el contenido en un vaso estilo tiki. Agregar el ron oscuro y adornar con una hoja de piña. Esta bebida es uno de los favoritos del bar Isla Nu-Bar, ubicado en Universal Studios Hollywood. La Pinta Popsicle Image zoom cortesia Ingredientes: 1 1/4 libras de fresas 1/4 taza de licor de granada La Pinta 2 cucharadas de miel o nectar de agave 2 cucharadas de jugo de limon fresco Prosecco Preparación: Licúa las fresas hasta obtener la consistencia de puré. Vierte el puré de fresas en un tazón y agregar el licor de granada La Pinta, el néctar de agave y el jugo de limón. Echar la mezcla en moldes de paletas y colocar en el congelador. Una vez que estén congelados, colocar las paletas en un vaso de vino y vertir tu Prosecco favorito. Martini de naranja sanguine Image zoom cortesia Ingredientes: 2 onzas de tequila La Adelita reposado 2 onzas jugo de limón 1 onza de licor solerno 1 onza de arándano Preparación: Vierte todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Cubre y agita bien. Sirve en una copa de cóctel helada. Corralejo Tequila Spicy Grapefruit Sour Image zoom Ingredientes: 2 onzas de Tequila Corralejo Reposado 1 onza de jugo de toronja 1 onza de jugo de limón 1/2 onza de jarabe simple 1 clara de huevo Preparación: Combina todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Agita bien. Filtra el contenido en un vaso helado sin hielo. Hibiscus Dreams Margarita Image zoom cortesia 1. 5 oz de tequila 0,75 onzas de jugo de limón 0.75 oz de concentrado de hibisco o té de hibisco 0.5 onzas de Grand Marnier 1 taza de hielo 1 oz de jugo de naranja Preparación: Mezclar todos los ingredientes lentamente hasta obtener una consistencia frapé. Servir en un vaso esmerilado y añadir pimienta Tajín en el borde para un sabor extra picante. Este cóctel es uno de los más populares en el Live Aqua San Miguel de Allende by La Colección Resorts. The Breeze Blows on the Bay Image zoom cortesia Ingredientes: 1 onza de vodka Grey Goose 4 onzas de jugo de piña de White Claw 1 onza jugo de arándano 1/2 jugo de limón 1 rebanada de piña Preparación: Combina todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Agita bien y filtra el contenido en una vaso alto. Adorna con tornillo fresco.

