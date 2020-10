Close

Día de la Equidad Salarial de la Mujer Latina: 5 razones por las que debemos marcar la ocasión Entérate de porqué es tan importante cerrar la brecha salarial que afecta a las trabajadoras latinx en este país y cómo podemos lograrlo. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El futuro de los Estados Unidos, dicen muchos expertos, es de los latinos. Y de esos latinos, muchas son mujeres. Lamentablemente, las mujeres latinx están a la saga en cuanto a compensación salarial se refiere y hasta el día de hoy ganan menos que muchos. Por ello este 29 de octubre, y como ya se viene haciendo tradición, se celebrará el Latina Equal Pay Day o Día de la Equidad Salarial de la Mujer Latina. El movimiento laboral apoya a las trabajadoras en todo tipo de industrias para exigir un salario justo e igualitario. Aquí cinco motivos por los cuales debemos marcar este día y no olvidar su misión. 1 Las latinas a la saga Sin importar la ocupación, nivel educativo, edad o raza, las mujeres de origen hispano seguimos ganando 54 centavos de dólar por cada dólar que gana un hombre blanco, no hispano. Eso quiere decir que una latina que ocupa el mismo puesto o tipo de empleo debe trabajar 23 meses más para poder alcanzar la cantidad ganada por un hombre de raza blanca en un plazo de 12 meses, según indica la organización Equal Pay Today. 2. Una población que crece Según estadísticas para el año 2060 el 27% de las mujeres en Estados Unidos serán de origen latino. En la actualidad, las latinas representan el 8.7% de la población nacional, es decir, que son unas 27.9 millones de mujeres, según indica el Labor Council of Latin American Advancement. 3. También ganamos menos que mujeres de otras razas La mujer latina gana, en promedio, $621 dólares semanales contra los $835 que ganan las mujeres de otras razas, en promedio. 4. Hay un alto índice de pobreza El nivel de pobreza entre las latinas es uno de los más altos de la nación. En 2019 las mujeres el 18% de las latinas vivían en el límite de la pobreza, superadas únicamente por las mujeres de raza negra (20%) y de raza indígena (22 por cien), de acuerdo a estadísticas del National Women's Law Center. 5. Tenemos que trabajar más Una latina debe trabajar en el presente año para ganar la misma cantidad que genera un hombre blanco no hispano en el año anterior. En el transcurso de una carrera de 40 años, a las mujeres latinas se les habrá negado más de un millón de dólares en ganancias debido a la brecha salarial por diferencia de género. Image zoom En 2019 múltiples celebridades marcaron el Latina Equal Pay Day en redes: Image zoom Credit: Instagram Image zoom Credit: Instagram Image zoom Credit: Twitter Image zoom Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La lucha por la igualdad salarial continúa y la desigualdad afecta no solo a las mujeres, sino también a sus familias y quienes dependen de ellas. Si quieres obtener más información sobre el Latina Equal Pay Day visita: www.latinaequalpay.org

