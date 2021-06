Detienen a madre hispana que se hizo pasar por su hija para meterse en su escuela Casey García fue arrestada Texas tras publicar un video mostrando cómo se adentró en una escuela del distrito escolar de San Elizario fingiendo ser su hija de 13 años. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una madre hispana residente en Texas fue arrestada luego de que se descubriera por medio de un video de YouTube que se había hecho pasar por su hija de 13 años para meterse a su escuela. Los hechos se remontan al miércoles pasado cuando Casey García, de 30 años, colgó un video mostrando cómo se adentró en las instalaciones de la escuela intermedia Ann M. Garcia-Enriquez, perteneciente al distrito escolar de San Elizario. El video muestra a la mujer de aproximadamente 5 pies de altura preparándose para entrar en el colegio camuflajeada con tapabocas, una sudadera con capucha y gafas. "Voy a grabar cuando esté dentro, los veo cuando esté dentro ¿me veo como [alumna] de séptimo grado?", se escucha decir a la mujer mientras continúa filmándose para entrar al edificio. "¡Ay Dios, me van a cachar!. Estoy literalmente dentro [de] la escuela", prosigue la mujer mostrando su temor por ser descubierta. Increíblemente, la mujer pasó el día completo de siete períodos. "Una mujer de 30 años disfrazada de una [niña] de 13...la hice hasta el almuerzo", exclamó sorprendida e indignada durante una parte de la grabación. El viernes, tras el surgimiento del video, la mujer fue detenida en conexión a una violación de tránsito que data del 2017 y acusada también de allanamiento de morada y de falsificar documentos gubernamentales. Ese mismo día fue liberada bajo una fianza de $8,000, reveló NBC News. Casey Garcia Credit: YouTube Casey Garcia Credit: YouTube SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En redes, García se defendió argumentando que se había embarcado en su experimento porque quería "probar" la falta de seguridad en las escuelas. "Ha habido demasiados tiroteos" señaló. "Necesitamos mejor seguridad para nuestras escuelas, eso es lo que quise probar. Tengo la sensación de que lo demostré". "Hubo un traspaso de seguridad, todos nuestros estudiantes se encuentran bien", exclamó por su parte Jeannie Meza-Chavez, Superintendente del distrito escolar de San Elizario en un email enviado a los padres de familia. "Un individuo asociado con la escuela como padre [de familia] estuvo involucrado y publicó un video de la situación. Quiero asegurarles que nuestras medidas de seguridad están siendo revisadas y evaluadas". García podría enfrentar serias consecuencias legales.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Detienen a madre hispana que se hizo pasar por su hija para meterse en su escuela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.