Detienen en Florida a sospechosa por la muerte de "La doble de Kim Kardashian" Christina Ashten Gourkani La influencer y modelo murió el 20 de abril tras un procedimiento estético. Vivian Gomez ha sido detenida en Ft. Lauderdale en conexión son su muerte y enfrenta graves cargos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christina Ashten Gourkani Credit: IG/Ashtens_Empire A punto de cumplirse un mes del impactante fallecimiento de Christina Ashten Gourkani , una joven influencer considerada en las redes como "La doble de Kim Kardashian", el caso ha tomado un inesperado giro. Aunque en un post de GoFundMe la familia afirmaba que no ofrecería información de la muerte de Christina, de 34 años, fuentes indicaron en su momento que había fallecido por una cirugía estética mal lograda. Este martes trascendió que en Fort Lauderdale, FL., ha sido detenida una mujer que responde al nombre de Vivian Gómez, de 50 años, quien al parecer ha sido acusada de ejercer medicina sin licencia y ahora enfrenta graves cargos en conexión con la muerte de la influencer. De acuerdo con Steve Wagstaffe, Fiscal de Distrito del condado de San Mateo, Gourkani falleció de un paro cardíaco relacionado con una cirugía cosmética realizada por medio de inyecciones para poder aumentar el trasero de la víctima. Vivian Gomez Vivian Gomez | Credit: Broward County Sheriff's County Aún se desconoce qué substancia contenían dichas inyecciones, pues según dicha fuente los resultados de la toxicología siguen pendientes, confirma PEOPLE. Christina Ashten Gourkani Credit: IG/Ashtens_Empire El arresto de Vivian Gómez se produjo el mismo 20 de abril, día del fallecimiento de la joven influencer, y se produjo en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale. Sobre la detenida pesan cargos de homicidio involuntario y ejercer medicina sin licencia, según confirma Wagstaffe. Christina Ashten Gourkani Credit: IG/Christina Ashten Gourkani SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En redes Gourkani contaba con más de 618,000 seguidores en Instagram y en TikTok más de 73,600 personas la seguían. "[Christina] era un espíritu libre y amable que le llevaba una sonrisa a todas las personas con las que se cruzaba", afirmó Michael Burkani, al anunciar el fallecimiento de la joven y solicitar ayuda para sus cuentas médicas. "Ella era el tipo de persona que se arrodillaba para hablar con los niños [y tenía] un don especial para conectar con la gente", puntualizaba el publicado el 20 de abril en GoFundMe. "Christina Ashten Gourkani siempre serás nuestro ángel guardián".

