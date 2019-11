ICE detiene a 90 estudiantes: agentes los engañaron enrolándolos en una universidad falsa El Servicio de Inmigración y Aduanas ha conseguido el arresto 90 estudiantes en la zona de Detroit por medio de un operativo que los atraía a una universidad falsa. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El Servicio de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE (por sus siglas en inglés) ha detenido a 90 estudiantes en la zona metropolitana de Detroit quienes fueron arrestados gracias a un operativo que atraía a los jóvenes extranjeros a enrolarse en una universidad que era falsa. En total hay cerca de 250 estudiantes que han sido arrestados desde enero gracias a esta operación por medio de la cual agentes federales de ICE engañaron a los jóvenes atrayéndolos a la supuesta institución educativa que llevaba el nombre de Farmington University y que tenía su sede en Farmington Hills, Michigan. Los jóvenes cayeron en la trampa atraídos bajo falsas promesas de tener acceso a programas de tecnología, y computación, principalmente, según revelaron agentes de la misma dependencia a USA Today. Gran parte de los detenidos provienen de la India y han sido deportados. Otros se encuentran detenidos y esperando la revisión de sus casos. La Universidad falsa cerró sus puertas en enero y al hacerlo sus estudiantes extranjeros, que llegaron a este país con visado de estudiante, perdieron automáticamente su estatus migratorio. Lo peor del caso es que esta institución falsa consiguió recaudar millones de dólares engañando a los más 600 estudiantes que según Free Press llegaron a inscribirse en sus clases. Las averiguaciones sobre las actividades de esta universidad falsa comenzaron a principios de 2019. Aquí algunos de los afectados en un centro de detención de Elizabeth, en Nueva Jersey: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mayoría de los estudiantes fueron reclutados por medio de un programa llamado Curricular Practical Training (Entrenamiento Práctico Curricular) que le permitió obtener la visa F-1 para entrar al país. University of Farmington fue creada en 2016 y su costo anual de estudios era de unos $12,000 en promedio, según indica dicha fuente. "[Estos agentes] atraparon a esta gente vulnerable que simplemente quería mantener su estatus legal", aseguró Rahul Teddy, un abogado con sede en Texas que lleva el caso de varios de los detenidos. "[Los chicos] fueron sus presas". Siete de los ocho agentes que se encargaban de reclutar a los estudiantes han sido acusados y sentenciados en Detroit. Ellos son: Barath Kakireddy, de 29 años; Suresh Kandala, de 31; Santosh Sama, de 28; Avinash Thakkallapally, de 28; Aswanth Nune, de 26; y Naveen Prathipati, de 26, según confirma Khaalid Walls, portavoz de ICE. Phanideep Karnati, de 35 años y residente en Louisville, Kentucky es el octavo acusado y espera su para enero próximo. Por su parte abogados defensores de ICE alegan que los estudiantes tuvieron la culpa por no sospechar que algo andaba mal pues las clases no se llevaban a cabo en una aula física, sino en línea o combinados con prácticas en empresas locales. Advertisement

