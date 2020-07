¡Detienen en Texas por segunda vez al actor mexicano Jorge Reynoso! Si llega a ser declarado culpable, ¡Jorge Reynoso podría pasar entre dos y veinte años en prisión! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor Jorge Reynoso ha vuelto a ser detenido en Texas por segunda vez, después de que las autoridades también le detuvieran hace menos de un año por cargos similares, en agosto de 2019, por comportamiento indecente con una menor de edad. Según reportó en un informe la cadena de Univisión, en esta ocasión el delito por el que se le acusa se remonta al mes de agosto de 2006, según confirmaron las autoridades. De ser declarado culpable, el actor podría pasar entre 2 y veinte años en la cárcel. "Arrestan al actor mexicano Jorge Reynoso por presunta agresión sexual a una menor. Fue detenido por la policía de Edinburg, Texas, y le fijan fianza de 30 mil dólares", confirmó Despierta América en sus redes. Después de emitirse la orden de arresto, el histrión fue detenido el viernes 17 de julio, cuando se disponía a cruzar la frontera para llegar a México. Image zoom Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El suceso ocurrió cuando la presunta víctima, quien ahora tiene 23 años, tenía tan solo diez y acusa al actor de realizarle tocamientos indecorosos cuando estaba en casa con su familia mientras todos se preparaban para una boda. Al parecer, Jorge Reynoso le llevó a una habitación donde procedió a cometer el delito. Aunque fue un hecho que sucedió en 2006 y se reportó ahora, los delitos sexuales contra menores no prescriben en el estado de Texas y el asunto podría llegar a los tribunales en los próximos veinte días. Proveniente de una familia importante del medio artístico, Jorge Reynoso nació en 1957 en Aguas Calientes, México. Su papá fue David Reynoso, famoso actor y locutor, como también su hermano, Sergio Reynoso, reconocido actor de Televisa.

