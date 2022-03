Detienen a hispano que se escondía en el ático de una modelo de OnlyFans para grabarla cada noche Mauricio Damian-Guerrero, de 20 años, fue detenido y acusado de esconderse en el ático de la casa en New Hampshire de una modelo de OnlyFans. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mauricio Damian-Guerrero Mauricio Damian-Guerrero | Credit: SOMERSWORTH POLICE DEPARTMENT Mauricio Damian-Guerrero fue detenido y acusado de esconderse en el ático de la casa en New Hampshire de una modelo del sitio web para adultos OnlyFans para grabarla. Según el departamento de Policía de Somersworth, el 9 de febrero en la mañana respondieron a un informe de alguien que escuchó a otra persona en su residencia. "Los agentes en la escena localizaron a un hombre sospechoso en el techo de la residencia. Después de una investigación en la escena, el hombre fue detenido por cargo de robo. Se avanzó en la investigación y se obtuvo información de que el sospechoso era conocido por la víctima por medio de las redes sociales", comunicó el Departamento en su página de Facebook. Según explicaron, el joven de 20 años "condujo hasta New Hampshire desde Pennsylvania y se hospedaba temporalmente en un Airbnb en Portsmouth". "Se determinó que el sospechoso ingresó a la casa con la intención de cometer robo e invasión de la privacidad", añadieron las autoridades. Mauricio Damian-Guerrero Mauricio Damian-Guerrero | Credit: SOMERSWORTH POLICE DEPARTMENT También explicaron que Damian-Guerrero consiguió la dirección de la mujer con engaños. "Ella le dio la dirección porque él quería comprarle un televiso y una chimenea. Realmente nunca quiso conocerlo, pero él era muy insistente y finalmente, ella iba caminando hacía su automóvil y notó que un automóvil se detuvo cerca de ella. Lo vio agachándose y escondiéndose dentro de su auto", de acuerdo con la declaración jurada citada en The Miami Herald. Damian-Guerrero irrumpió en la casa varias veces y tomó videos de las áreas privadas de la mujer mientras dormía, según la estación de noticias local WMUR. La mujer dijo a la policía que el joven parecía haber estado en el ático por un período de tiempo, ya que supuestamente encontró comida, una taza con orina y un par de auriculares, informó el diario PhillyVoice. El joven, por su parte, admitió que antes de irrumpir en la residencia de Somersworth, que es la casa de la madre de la mujer, había estado varias veces en su apartamento de Dover, New Hampshire. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Damian-Guerrero fue liberado con una fianza en efectivo de $2,500 y debe usar un brazalete de rastreo por GPS. Asimismo, se le ordenó no ingresar al estado de New Hampshire y no debe tener contacto con la mujer. "Fue liberado con condiciones de fianza bastante estrictas", dijo a WMUR la fiscal adjunta del condado de Strafford, Emily Garod. "Pero es una preocupación constante para nosotros, la seguridad de la víctima durante la tramitación de este caso, por eso pedimos que se le retenga en espera de juicio".

