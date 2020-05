Arrestan a enfermera por robar la tarjeta de crédito de un paciente de COVID-19 que estaba moribundo Según la policía, la mujer usó la American Express del ahora fallecido para comprar $60 en comida y gasolina el mismo día que él fue conectado a un respirador mecánico. Aquí el reporte. By Mayra Mangal Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una enfermera de Nueva York fue detenida y ahora enfrenta graves cargos bajo sospechas de haber robado la tarjeta de crédito de un paciente de COVID-19 que desfallecía en un hospital de Staten Island. ¿Y lo peor? Que usó la tarjeta para comprar comida y gasolina por la cantidad de $60 justo el día en que el paciente fue conectado a un respirador mecánico. Los hechos ocurrieron entre el 4 y el 12 de abril en el Staten Island University Hospital donde se encontraba ingresado el señor Anthony Catapano, de 70 años, quien posteriormente falleció como consecuencia del grave mal respiratorio que le ocasionó el coronavirus. Según reportes de la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) se sospecha que Danielle Conti tomó la tarjeta American Express de entre las propiedades de Catapano cuando este era atendido. El 9 de abril, la mujer usó la tarjeta para realizar compras por un total de $60.23 en un ShopRite y una gasolinera, según demuestran los recibos. Dichas transacciones ocurrieron el mismo día que Catapano agravó y tuvo que ser conectado a un respirador mecánico, según confirma The New York Daily News. "No puedo creer que una persona pudiese hacer algo así mientras alguien se encuentra luchando por su vida", lamentó al mencionado diario Tara Catapano, hija del caballero, quien detectó los cargos a finales de abril. "Esta es una enfermera, [alguien] que ha hecho un juramento para tratar, proteger y salvar a pacientes. Es asqueroso… ni en un millón de años me hubiese esperado algo así". Tara Catapano y su padre, en una foto que publicó ella en Facebook. Image zoom Tara Catapano y su padre Anthony Catapano Facebook Entrada al hospital donde ocurrieron los hechos a principios de abril. Image zoom Google Maps SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Conti, residente en Old Bridge, Nueva Jersey, se presentó este jueves ante las autoridades obedeciendo un citatorio, pero al parecer ha salido libre por el momento, según indica NBC-4 en Nueva York. Los cargos que enfrenta son: robo agravado, robo menor y posesión criminal de propiedad robada en conexión con una investigación. Por su parte, portavoces del hospital en el que ocurrieron los hechos han informado que la enfermera ha sido suspendida mientras se realiza la investigación. "Enfrenta el despido en respuesta a los cargos criminales", aseguraron para explicar que el hospital está prestando toda la ayuda posible para esclarecer el caso.

