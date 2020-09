Arrestan al "Jesús de Siberia": dice ser la reencarnación de Cristo Sergei Torop, conocido como Vissarion y el fundador de la Iglesia del Último Testamento, fue detenido en Rusia. Sus seguidores se cuentan por miles. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Docenas de agentes encapuchados descendieron sobre Sun City, el asentamiento establecido por los seguidores de la Iglesia del Último Testamento en una remota zona de Siberia, para detener a Vissarion, un líder religioso al que llaman "Jesús de Siberia". El hombre de 59 años, cuyo verdadero nombre es Sergei Torop y quien anteriormente era policía de tránsito, fue detenido junto con dos líderes más bajo acusaciones de extorsionar a los seguidores para pedirles dinero y de causarles daño físico y sicológico. En las redes circulan impactantes escenas en que se observa a los uniformados ingresando al poblado para buscar a su líder —cuya secta cuenta con unos 100 mil seguidores, según múltiples fuentes— y posteriormente emergen con él esposado y encapuchado. Los otros dos detenidos, Vadim Redkin y Vladimir Vedernikov, son sospechosos de "establecer una asociación religiosa cuyas actividades implican violencia contra individuos y de infligir daños corporales graves a dos o más personas", según explicó una portavoz del Comité de Investigaciones de Rusia, de acuerdo a The Siberian Times. Dicha agencia es el equivalente al FBI de Estados Unidos. Investigadores publicaron una foto —que aparece en el sitio de CBS News— en que se observa a Torop con el cabello gris y barba larga, y otros dos hombres enmascarados abordando un helicóptero. Image zoom Torop, uno de los líderes de la Iglesia del Último Testamento en la corte. Kirill KukhmarTASS via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según fuentes, Torop fundó la Iglesia del Último Testamento en 1991 tras la desaparición de la Unión Soviética y de perder su empleo. Sus preceptos indican que los fieles deben vivir modestamente, no consumir productos con trigo, carne, café, té, azúcar, pan ni ningún otro producto que contenga trigo. En el 2009, Vissarion declaró a la agencia AFP que él supo que era el hijo de Dios al sentir "que algo violento" le sobrecogía "desde dentro y que había estado restringido hasta entonces".

