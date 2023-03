Ella es Hallie Scruggs, la niña de 9 años asesinada en Nashville: "Era bella, responsable, pura luz" La pequeña es uno de los tres niños fallecidos en el tiroteo en la escuela The Covenant. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se cumplen dos días del tiroteo en el colegio The Covenant, en Nashville, un familiar de una de las tres víctimas infantil, Hallie Scruggs, ha hablado sobre la pequeña. Kara Scruggs Arnold, tía de la niña, ejerce uno de los papeles más duros en estos momentos, el de portavoz de la familia ante los medios. Es por ello que, a través de sus redes, ha compartido un poco más de su sobrina, sus ilusiones, sus hobbies y su gran corazón. "Esta es mi sobrina, Hallie, asesinada el lunes mientras estaba en la escuela. Verla crecer estos 9 años ha sido un regalo y un privilegio. Siempre he deseado tener una hija y Hallie tenía todas esas cosas que hubiera deseado para mi propia hija", lee parte del conmovedor escrito de Kara en Facebook. Hallie Scruggs Hallie Scruggs | Credit: Cortesía de la familia Scruggs En el mismo, describe cómo era la pequeña. "Era increíblemente inteligente, lo suficientemente enérgica como para cuidar de sus 3 hermanos y mis 4 chicos, un amor a la vida que la mantenía siempre sonriendo, corriendo, saltando y jugando, siempre activa", explicó junto a esta imagen de la pequeña con su primo Chip, a quien le unía la misma alegría y pasión por la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La tía de Hallie reconoce no saber muy bien cómo afrontar esta dura tragedia que ha golpeado sus vidas. "Estoy en shock y mis hijos y Adam, también. No puedo todavía aceptar que se ha ido. Pero quería compartirla con todos ustedes. Su dulce cara, su preciosa sonrisa. Solo un poco de lo que ella significó para nosotros. Estamos profundamente tristes", prosiguió en su post. Hallie con su padre Chad Hallie con su padre Chad Scruggs | Credit: Facebook/Chad Scruggs Kara es hermana de Chad Scruggs, pastor de la iglesia Covenant Presbyterian, y padre de Hallie. "Entre lágrimas, confiamos en que ella está en los brazos de Jesús quien la llevará a la vida de nuevo", dijo el progenitor a la publicación Newsweek. En una entrevista en exclusiva con nuestra revista hermana, PEOPLE, la tía de la pequeña solo tuvo palabras de amor y admiración por el precioso ser humano que fue. "Era hermosa, responsable, pura luz", la definió. El ataque a la escuela fue llevado a cabo por una mujer de 28 años, quien también murió. El tiroteó dejó 6 víctimas mortales, 3 niños y 3 adultos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ella es Hallie Scruggs, la niña de 9 años asesinada en Nashville: "Era bella, responsable, pura luz"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.