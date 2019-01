Policía busca al responsable de embarazar a mujer en coma Isis Sauceda / L.A. La policía de Arizona intensifica su búsqueda por el responsable de embarazar a una mujer en estado vegetativo, que se encontraba bajo cuidado en una clínica de salud. De acuerdo a reportes, agentes del Departamento de Policía de Phoenix respondieron a una llamada el 29 de diciembre para asistir a un recién nacido con problemas respiratorios que se encontraba en el lugar. Fue entonces cuando descubrieron que una mujer que ha estado en coma por más de una década, dio a luz a un niño. “El bebé nació con problemas, esa fue la razón de la llamada, eso fue lo que inició todo esto [investigación]”, comentó el sargento Tommy Thompson a la prensa el miércoles. Según el Thompson, la madre, una joven nativo-americana de 29 años de edad, que ha estado en estado vegetativo por 14 años, no se podía mover ni comunicar, reportó PEOPLE. “En otras palabras, estaba indefensa e incapacitada”, aseguró el sargento. De acuerdo a Thompson, fue un parto natural, aunque se desconoce el tiempo de embarazo y detalles del abuso sexual. En una declaración a PEOPLE, el abogado de la familia de la víctima, aseguró que “el bebé nación dentro de una familia amorosa y será bien cuidado”. No obstante, el abogado reveló que los familiares de la víctima están “indignados, traumatizados y en shock por el abuso y negligencia”, de la clínica Hacienda Helthcare en Phoenix, Arizona. La mañana del jueves, se reportó que el director de la clínica había presentado su renuncia, y de acuerdo a Thompson, la policía está realizando pruebas de ADN al personal, como parte de su investigación para dar con el responsable. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

