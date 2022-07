Vanessa Lyon le rasgó la camisa a Carlos Calderón y rompió una puerta con una pesa: informe policial El informe del arresto de Vanessa Lyon señala que la actriz le rasgó a Carlos Calderón la camisa en una disputa doméstica el pasado mayo y rompió con una pesa de 25 libras la puerta de la habitación en la que se había refugiado el presentador de Despierta América (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Calderon y Vanessa Lyon Carlos Calderon y Vanessa Lyon | Credit: Mezcalent; Amanda Edwards/Getty Images Vanessa Lyon agredió a Carlos Calderón hasta rasgarle una camisa y rompió una puerta de la casa del presentador en Miami en la disputa doméstica que la pareja protagonizó en la casa del presentador el pasado 17 de mayo, según el informe del arresto de la modelo. En el informe del arresto elaborado por la policía de Miami, los agentes que acudieron a la residencia de Calderón a eso de las 7:20 p.m. tras una llamada de auxilio, encontraron al presentador en la puerta de la vivienda con una camisa negra rasgada por la parte delantera. A continuación, el mexicano declaró que Lyon lo agredió y le rompió la camisa tras acusarlo de serle infiel porque encontró "unos condones sin usar". Para protegerse, siempre según el documento, Calderón se dirigió a su dormitorio y cerró la puerta ya que temía por seguridad. Lyon fue detrás de él y tomó una pesa de 25 libras con la que empezó a golpear la puerta de la habitación. Desde el interior, Calderón, grabó con su celular lo que estaba ocurriendo, parte de las agresiones. Los policías constataron que la cerradura y el marco de la puerta estaban rotos. Según la declaración del presentador de 50 años, temía por su seguridad y no podía salir de la habitación porque Lyon estaba afuera con la pesa en las manos. Las autoridades pidieron a Lyon su identificación para poder escuchar su versión de los hechos, pero la también modelo "entorpeció" la investigación al dar fechas de nacimiento falsas, según el reporte, en el que se señala que la venezolana creía que podía negarse a dar información. Tras constatar "las heridas de la víctima", los daños a la puerta y las declaraciones de la pareja, los agentes decidieron arrestar a Lyon, quien fue trasladada a la cárcel de Miami-Dade. Vanessa Lyon Arrest Affidavit Credit: Miami Dade Police En el informe, en el que se señala que la sospechosa está desempleada, se la acusa de un delito grave de detención ilegal y otros dos leves: uno de agresión y otro de proporcionar una identidad falsa. También se señala que había "indicios" de influencia de alcohol. Tras el arresto, Lyon salió en libertad bajo fianza y se le impuso una orden de alejamiento que quedó anulada una vez el caso se cerró el 16 de junio, según los registros de la corte. Una vez cerrado el caso criminal que se abrió con el arresto de Lyon, el litigio de la pareja prosigue en el tribunal de familia de Miami-Dade y por el cual ambas partes están citadas a comparecer el mes que viene. La actriz declinó a través de un representante responder a preguntas de People en Español sobre el arresto. Al cierre de esta nota, la abogada de Calderón, Karen Lungarelli, no había devuelto una llamada. de People en Español. En una entrevista la semana pasada, Lugarelli explicó que en el caso en el tribunal de familia se dirime el tiempo que cada una de las partes pasará con el hijo de la ahora expareja, León, y la manutención del menor, que pronto cumplirá 1 año. "El señor Calderón quiere comportarse correctamente y cumplir con sus obligaciones de pagar manutención y asegurar el bienestar de su hijo, así como trabajar con la señora Lyon para criar[lo] juntos". Lyon, quien hasta el momento no ha hablado públicamente de lo sucedido, ha compartido en sus redes sociales que atraviesa por uno de los peores momentos de su vida. En un video en sus historias de Instagram, la expareja del presentador de 40 años rompió a llorar y dio a conocer la pesadilla que está pasando como madre y mujer. "Cada 48 horas sin mi hijo, necesito que esto ya pare", escribió. Screenshot_2022-07-16-18-50-36-86_1c337646f29875672b5a61192b9010f9 Vanessa Lyon | Credit: IG/Vanessa Lyon Asimismo compartió dos imágenes de ella, una cuando empezó su relación con Calderón y en otra imagen de ella en la actualidad, para mostrar el deterioro físico que ha experimentado en ese año y medio de relación. En plena batalla judicial, también reveló el momento tan difícil que atraviesa en términos económicos. Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: IG/Vanessa Lyon De hecho, se dio a conocer que se abrió una cuenta de la página de GoFundMe para ayudar económicamente a Lyon, quien ha declarado que su expareja la dejó "sin nada".

