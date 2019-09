Destapan verdad de una influencer 'de lujo' china: vive entre basura, excrementos y moho Un video reveló la doble vida de la influencer china Lisa Li cuando su casera reveló que ésta vivía entre excrementos, basura y moho. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El mundo de los influencers y personalidades de Youtube no siempre es lo que aparenta. Eso ha quedado claro una vez más con un video que se ha hecho viral donde la casera de una popular personalidad en redes de China expuso que la glamorosa chica en realidad vivía entre exctrementos, basura y moho. La verdad quedó al descubierto en el video publicado por Pear Video donde la casera de la influencer Lisa Li, -identificada únicamente como la Sra. Chen- relata las condiciones en que su inquilina dejó la vivienda ubicada Xi’an, una provincia del centro de China ubicada al suroeste de la capital, Beijing. La mujer explicó que siete profesionales de la limpieza declinaron trabajar en el sitio por sus “condiciones desagradables”. En el video se observa el interior de la minúscula vivienda que parece una verdaera pocilga con objetos enmohecidos regados por doquier, areneros de gato sucios, y basura por todas partes. Lisa Li es una popular influencer que goza de más de 1.1 millones de seguidores en Weibo, una de las plataformas de redes sociales más popualares del país asiático. Image zoom Youtube SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mujer tambíen asegura que Lisa Li le debe 3,000 yuan en renta atrasada, es decir, unos $420. Inicialmente Li dijo que el video era una revancha en su contra, pero ahora ha pedido disculpas a su casera. Por medio de un video publicado por la mencionada plataforma se observa a Li disculpándose con Chen. Posteriormente cubierta con un tapa bocas la joven se dejó filmar limpiando los escombros que dejó en el sitio. Aún así el clip ha dañado su reputación hasta el punto que unos 60,000 seguidores han dejado de seguirla, según estima el DailyMail. ¿Será que regresan? Advertisement EDIT POST

