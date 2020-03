Destapan la terrible verdad de una actriz que murió en tiroteo con la policía: vivía entre basura y desorden Autoridades en Los Ángeles revelaron un video que captó el momento que la actriz Vanessa Márquez fue acribillada por la policía: vivía entre basura y desorden. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El mundo de los actores de Hollywood no siempre es lo que aparenta. Un video publicado en Los Ángeles ha puesto al descubierto el horrible fin que sufrió la actriz Vanessa Márquez a manos de la policía y quien, increíblemente y a pesar de haber aparecido en series famosas como ER, vivió hacia el final de su vida entre basura y en condiciones deplorables. El video en cuestión fue obtenido por la estación local KTLA y es una grabación de una de las cámaras portadas por policías en Los Ángeles (body cam). El clip fue grabado durante el fatídico incidente ocurrido el 30 de agosto del 2018 en la vivienda de Márquez, al sur de Pasadena. En las imágenes se observa cómo elementos de la policía ingresan al sitio para encontrar a la mujer en su cama rodeada de basura e innumerables objetos que al parecer levaban tiempo acumulándose a su alrededor. Según fuentes locales las autoridades fueron llamadas a la vivienda para verificar si Márquez se encontraba bien, pues al parecer amigos suyos temían por ella. Cuando los agentes ingresaron en la vivienda se le acercaron pero de pronto ella sacó lo que parecía una pistola de juguete, provocando que los policías se replegaran hacia las escaleras y uno de ellos gritara “¡Vanessa. Tira lo que sea que traes en las manos, ahora mismo!”. En segundos comenzaron disparos que resultaron en la muerte de la actriz de origen hispano. La actriz falleció posteriormente por heridas de bala que recibió en un costado. Vanessa Márquez era conocida por su papel como la enfermera Wendy Goldman en la serie ER de NBC que protagonizara George Clooney de 1994 a 1997: El impactante video del tiroteo que le ocasionó la muerte: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo al Daily Mail, Márquez acusó públicamente a George Clooney de colocarla en una “lista negra” por hablar abiertamente del supuesto acoso existente en el set de ER y de supuestos comentarios racistas y sexistas hechos en su contra. Según dicha fuente Clooney se defendió asegurando que él no tenía ni idea de que la actriz había sido boicoteada e insistiendo que él no había tomado parte alguna en los hechos. Por su parte la Oficina de Jackie Lacey, Fiscal de Distrito de Los Ángeles publicó este 25 de febrero un reporte donde exonera a los policías Gilberto Carrillo y Christopher Pérez de cargo alguno por el “tiroteo fatal” de la actriz. “Pérez primero vio el arma de Márquez en la mano izquierda y salió de su apartamento y cruzó el descansillo”, se explica en el memorándum que acompaña el reporte. “Pérez también escuchó un sonido de arma de fuego y de un cartucho cortado y miró a otros oficiales tomando nota del sonido. Pérez observó a Márquez descendiendo la escalera en lo que fue recibido como una manera agresiva ‘definitivamente enojada'”. Los agentes, finaliza el reporte, actuaron en defensa propia ante lo que “aparentaba un peligro inminente que amenazaba sus vidas”. Advertisement

