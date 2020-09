"Despacito” en el centro de una controversia entre Donald Trump y Joe Biden Después de reunirse con Luis Fonsi, el candidato presidencial demócrata reprodujo "Despacito" en su teléfono en un mitin político. Lo que pasó después ha desatado una enorme polémica... Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las redes están que arden con la polémica que se ha desatado este miércoles con un video en el que están involucrados el presidente Donald Trump, su rival demócrata Joe Biden y el cantante puertorriqueño Luis Fonsi. Sucede que el candidato presidencial demócrata, tras se reunirse con Fonsi, puso el archifamosos tema "Despacito" en su teléfono en un mitin político en Kissimmee, FL, con motivo del Mes de la Herencia Hispana. Ahí también estuvieron presentes Eva Longoria y Ricky Martin. La controversia se desató la mañana de este miércoles cuando Trump compartió en su cuenta de Twitter una versión del video de ese momento, pero en lugar de escucharse la canción coescrita por la panameña Érika Ender y Daddy Yankee, se escucha el himno en contra de la policía “____ tha Police” del trío de hiphop N.W.A. En un mensaje en redes, Fonsi señaló que respalda al candidato demócrata por su respeto a la comunidad latina y a Puerto Rico. "Es hora que tengamos un presidente que nos trate con la dignidad que nos merecemos", dijo el cantante. Antes del evento en Kissimmee, Fonsi visitó con Ricky Martin el memorial a las víctimas del tiroteo de la discoteca Pulse en Orlando, FL. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Los responsables de Twitter le agregaron la etiqueta de "manipulado" al tuit de Trump con el video de su rival con la canción de N.W.A, lo que no evitó que se generara una enorme controversia en redes entre quienes defendieron su acción y quienes consideraron un golpe bajo del mandatario compartir una grabación evidentemente manipulada. Lo sucedido aumenta la presión sobre los responsables de las redes para que combatan contenido manipulados, racistas e instigadores de teorías de la conspiración. Justo hay en marcha un boicot de 24 horas a Facebook e Instagram por parte de celebridades como Kim Kardashian y Leonardo DiCaprio.

Close Share options

Close View image "Despacito” en el centro de una controversia entre Donald Trump y Joe Biden

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.