Desolada, la viuda de Nick Cordero confirma la muerte del actor Amanda Kloots tomó las redes de su esposo para escribir su mensaje más difícil: el de la despedida. Saca el pañuelo, porque lo necesitarás para secarte las lágrimas. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La estrella de Broadway Nick Cordero ha fallecido después una larga lucha contra el coronavirus. El actor tenía tan solo 41 años. El actor de Waitress y Rock Of Ages falleció el domingo día 5 de Julio por la mañana en el hospital Cedars-Sinai de Los Angeles, donde estuvo internado durante más de tres meses. Así lo anunció su esposa, Amanda Kloots, mamá de Elvis Eduardo, el bebé de la pareja, quien acaba de quedarse huérfano de padre con tan solo un añito de vida. “Ahora Dios tiene otro angel en el cielo. Mi querido esposo falleció esta mañana. Estaba rodeado de sus seres queridos, envuelto en amor entre cantos y oraciones, mientras dejaba suavemente este mundo. Aún no puedo creerlo y me duele hasta el alma”, decía su mujer en un desgarrador mensaje. “Tengo el corazón roto y no puedo imaginar nuestras vidas sin él. Nick era un ser tan luminoso. Era el amigo de todos, le encantaba escuchar, ayudar y más que nada, hablar”, dijo recordando el espíritu del fallecido. “Fue un actor y un músico increíble. Amaba a su familia, y amaba ser padre y esposo. Elvis y yo le extrañaremos en cada cosa que hagamos de ahora en adelante y para siempre”, aseguró la joven viuda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No olvidó agradecer al equipo médico, en especial al doctor de Nick, Dr. David Ng: “No hay muchos doctores como tú. Amable, inteligente, compasivo, decidido y siempre ansioso por escuchar mis locas ideas o incluso recurrir a otros doctores en mi nombre para pedir segundas opiniones. Eres un diamante en bruto”, continuó. “No puedo ni empezar a dar las gracias por tantísimas muestras de apoyo de tanta gente, de amor y ayuda que hemos recibido durante los últimos 95 días. No se hacen idea cómo me levantaron los ánimos a las 3pm de la tarde cada vez que el mundo cantaba en nombre de Nick su canción Live Your Life. Se la cantamos hoy también, mientras le tomábamos de la mano”, dijo con una sinceridad que saca las lágrimas. “Al cantar el último verso, te harán vivir un infierno pero no les dejes que apaguen tu luz, no sin luchar..Ttuve que sonreír, porque definitivamente luchó hasta el último momento. Te amaré por siempre y para siempre, mi dulce Nick”, concluyó. Nuestro más sentido pésame a todos sus seres queridos. Descanse en paz. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image Desolada, la viuda de Nick Cordero confirma la muerte del actor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.