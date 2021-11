¡Así fue el espectacular Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's 2021! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Desfile de Día de Acción de Gracias de Macy's 2021 Credit: Alexi Rosenfeld/Getty Images ¡El gran Desfile de Acción de Gracias de Macy's 2021 ha vuelto a alegrar las calles de Nueva York! Gigantescos globos, personalidades del mundo del entretenimiento, carrozas, grupos de baile y el infaltable Santa Claus recorrieron el jueves las principales avenidas del centro de Manhattan ante los aplausos de residentes y turistas por igual. Empezar galería ¡El esperado acontecimiento! Desfile de Día de Acción de Gracias de Macy's 2021 Credit: Alexi Rosenfeld/Getty Images Este desfile es uno de los más populares y esperados del año. Desde la madrugada del 25 de noviembre miles de personas comenzaron a agruparse en los alrededores de la legendaria tienda Macy's de Nueva York a la espera del inicio del desfile. A pesar del frío que en estos momentos invade la ciudad, lo cierto es que muy pocos se pierden este espectáculo en persona ¡o por televisión! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿Cuáles fueron las sorpresas? Desfile de Día de Acción de Gracias de Macy's 2021 Credit: Alexi Rosenfeld/Getty Images Entre los principales atractivos estuvieron las actuaciones de algunas de las mejores bandas de música de Estados Unidos como la Centerville High School Jazz Band y The Hampton University Marching Force. También estuvieron presentes importantes músicos y actores como la estrella de Glee y Broadway Darren Criss, el rapero Nelly, la banda de rock Foreigner y el cantante de música country Chris Lane. 2 de 9 Ver Todo Globos gigantes Desfile de Día de Acción de Gracias de Macy's 2021 Credit: Alexi Rosenfeld/Getty Images Acapararon la atención de los presentes los globos —de hasta 14 metros de altura— de adorables personajes como el reno Tiptoe, el astronauta Snoopy, el Pillsbury Doughboy y Smokey Bear, entre otros. 3 de 9 Ver Todo Anuncio ¡Llegó Santa! Desfile de Día de Acción de Gracias de Macy's 2021 Credit: Kevin Mazur/Getty Images No podía faltar en esta ocasión el querido Santa Claus, quien desde su trineo saludó a todos los presentes. 4 de 9 Ver Todo ¡Miss America presente! Miss America Camille Schrier Credit: John Lamparski/Getty Images Otro de los personajes que sobresalió en el desfile fue Camille Schrier, quien en junio del 2019 fue coronada Miss Virginia y en diciembre de ese año ganó el certamen de Miss America 2020. 5 de 9 Ver Todo En marcha Desfile de Día de Acción de Gracias de Macy's 2021 Credit: Kevin Mazur/Getty Image Este vendría a ser el desfile número 95. El pasado año se hizo una celebración muy pequeña a causa de la pandemia del coronavirus y los espectadores tuvieron que verlo desde sus respectivas casas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Un derroche de arte Desfile de Día de Acción de Gracias de Macy's 2021 Credit: Alexi Rosenfeld/Getty Images Según reportes de prensa, el evento contó con 15 globos, 28 carrozas, 36 inflables, más de 800 payasos, 10 bandas de música y nueve grupos de actuación. 7 de 9 Ver Todo "Un espectáculo para recordar" "Para nuestra celebración número 95, Macy's ha creado un espectáculo para recordar con una deslumbrante variedad de globos de alto vuelo, carrozas animadas y artistas increíbles. Estamos ansiosos por ayudar a la ciudad de Nueva York y al país a comenzar la temporada navideña con el regreso de esta preciada tradición", dijo en un comunicado Will Coss, productor ejecutivo del desfile. 8 de 9 Ver Todo En espera del próximo año Desfile de Día de Acción de Gracias de Macy's 2021 Credit: Alexi Rosenfeld/Getty Images Los fans del Desfile de Día de Acción de Gracias de Macy's 2021 lo pudieron disfrutar a lo grande y desde ya esperan las sorpresas del próximo año. ¡Qué empiece la cuenta regresiva! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

