Descubren a niño de 7 años amarrado y torturado en California: acusan a su padre de maltrato William Davis, de 32 años, es señalado como responsable de torturar al menor: vecinos aseguran que lo encerraba durante horas. Aquí, el reporte. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Policías del condado de Kern, en Bakersfield, California, hicieron un estremecedor hallazgo la mañana del pasado sábado al encontrar a un niño de solo 7 añitos amarrado de manos y pies, y torturado. El descubrimiento se produjo luego de que vecinos del menor, residente en el bloque número 100 de la Avenida Beardsley, llamaran a la policía hacia las 9:30 a. m. pidiendo que alguien acudiera a la vivienda luego de que vieran a un menor atado de pies y manos saltando hasta caerse. Tras un cateo de la vivienda se determinó que no había ningún adulto presente. La investigación posterior determinó que el menor había sido amarrado constantemente por su padre, William Davis, de 32 años, quien al parecer lo dejaba encerrado frecuentemente dentro de la casa y por períodos de aproximadamente 10 horas mientras él se iba a comprar marihuana o a trabajar. "Se cayó y lo miré. Cuando fui hacia él no se podía levantar. Tenía sus pies amarrados con cintas y sus manos atadas también detrás, también con cintas", expresó un vecino a la estación local KBAK. "Así que fui hacia él y lo levanté, lo traje hacia acá y llamé al alguacil". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de dicho suplicio, el sujeto también golpeaba al niño con un tipo de cordón que hasta el momento no se ha podido identificar. "Por medio de la investigación se descubrió que el menor era amarrado por su padre y encerrado a solas en la vivienda mientras el padre se iba a comprar marihuana o a trabajar por hasta 10 horas a la vez", se dijo por medio de un comunicado emitido por la oficina del alguacil. Si eso fuera poco, los vecinos afirman que frecuentemente veían al niño buscando comida en los basureros y que incluso habían dado parte a la oficina de servicios de protección a menores, pero que no se hizo nada al respecto. Davis fue detenido este martes y fichado bajo cargos de privación ilegal de la libertad, hacer peligrar la vida de un menor y tortura.

