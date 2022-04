Tras desaparición de Debanhi Escobar encuentran cinco mujeres más asesinadas en Nuevo León, México La investigación alrededor de la desaparición de Debanhi Escobar destapó una terrible realidad en este estado mexicano, al encontrar cinco cuerpos más sin vida de otras jovencitas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este viernes 22 de abril de 2022, se dio a conocer que Debanhi Escobar, una joven de 18 años que desapareció 13 días antes, fue hallada muerta al interior de la cisterna de un motel cercano a la carretera de Nuevo León, México, donde fu vista por última vez. Este hecho ha ocasionado la molestia en país y otros lugares del mundo ante las inconsistencias de la investigación y la supuesta causa de la muerte que no ha convencido. Otra situación que ha sido motivo de molestia general es que, mientras se realizaban las averiguaciones pertinentes, se encontraron los cuerpos sin vida de cinco jóvenes más que también habían sido reportadas como desaparecidas. Cuatro de ellas eran menores de edad. De acuerdo con una tarjeta informativa, la comisión que se encargó de la búsqueda de la joven de 18 años originaria del municipio de Escobedo, indicó que las cinco mujeres fueron encontradas en un lapso de 24 horas, entre las 19:00 horas del martes y las 19:00 horas del miércoles. Irma Hernández Cruz, la única mayor de edad del grupo de mujeres encontradas, fue vista por última vez el 15 de abril. Debanhi Escobar Debanhi Escobar | Credit: Facebook/Debanhi Escobar SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Irlanda Marcela Ramírez e Ingrid Guadalupe Castillo Ríos, de 14 y 15 años respectivamente, fueron localizadas poco después de que se informara a las autoridades que habían desaparecido. Ambas chicas desaparecieron el 19 de abril en la misma zona que Debanhi. Las otras dos jovencitas Brisa Anahí Porras Cerda, de 16 años, y Nicool Almaguer Vargas, de 14 años, se extraviaron el 16 de abril en Monterrey. También se dio a conocer que la Fiscalía tiene reporte de nueve desaparecidas en la dicha ciudad, que fueron vistas por última ocasión durante el mes de abril y, hasta el momento, no hay indicios de su ubicación. Se trata Sofía Izaely, Karina Marisol, Diana Melissa, Yolanda Martínez, Allison Campos, Celeste Tranquilino, Mary Carmen y Vianey Moreno; incluso, se menciona que también está extraviada Milagros, una bebé de 1 año. Ante ello, diversas asociaciones civiles y ciudadanos piden la renuncia de Aldo Fasci Zuazua se despedido de su cargo. Además, se exige a las autoridades de México se implementen medidas que eviten que continúen los feminicidios a la alza. Tras el hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, se está convocando a marchas en toda la nación azteca para exigir justicia.

