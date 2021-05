Desaparece una joven turista tras subir a un taxi en Times Square La mujer originaria del estado de Maine fue vista por última vez la madrugada del lunes. Por Isis Sauceda Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer originaria del estado de Maine se encuentra desaparecida desde que abordó un taxi en la famosa zona de Times Square de Nueva York la madrugada del lunes. Las autoridades han pedido ayuda a; público para dar con su paradero de Christine Hammontree, de 29 años, de quien no se sebe nada desde las 2.a.m del pasado lunes. Al día siguiente, los padres de la joven denunciaron su desaparición a las autoridades de Maine, según el diario New York Post. De acuerdo a la policía de la localidad de Falmouth, Maine, las cámaras de vigilancia de Times Square grabaron a la joven subiéndose en un taxi afuera de un McDonald's acompañada de un grupo de personas aún no identificadas. La policía busca obtener más imágenes e información sobre los acompañantes. Hammontree se encontraba en la Gran Manzana visitando a su novio y se suponía que regresara a su hogar en Maine esta semana. Tras no saber de su paradero, sus padres acudieron a las autoridades locales, quienes alertaron a la policía de Nueva York sobre la situación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía dio a conocer que la joven mide 5 pies 9 pulgadas, pesa alrededor de 110 libras y tiene cabello y ojos café. Al momento de su desaparición, vestía una blusa azul, con shorts, sandalias negras y traía consigo una mochila color naranja. Además, no padece de problemas mentales, y según su historial, no consume drogas, reportó la cadena local ABC. Cualquiera con información, favor de llamar a la unidad de crimen del departamento de Policía de Nueva York al 1-888-577-4782.

