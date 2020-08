Desaparece Elder Fernandes, otro soldado de la base Fort Hood en Texas donde fue asesinada Vanessa Guillén La base militar Fort Hood de Texas vuelve a estar en el ojo del huracán. Elmer Fernandes, otro soldado, desaparece y el ejército estadounidense pide ayuda para encontrarlo. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Elmer Fernandes, de 23 años, es otro soldado que ha desaparecido de la base militar Fort Hood en Texas, donde fue asesinada Vanessa Guillén. El ejército estadounidense está pidiendo ayuda de la comunidad para encontrarlo. "Nuestra preocupación principal es su salud y bienestar", dice una declaración de los oficiales de la base militar Fort Hood, que ha estado en el ojo del huracán por varios incidentes violentos y sospechosos. Varios soldados han muerto en circunstancias misteriosas como Scott Morales, cuyos restos fueron encontrados en un campo en Killeen cerca de la base en junio, 1o meses después de su desaparición. Además de la trágica muerte de Guillén—quien fue asesinada alegadamente por otro soldado de la base que luego se suicidó— desde marzo otros siete soldados que vivían en esa base militar han fallecido o han sido encontrados muertos tras desaparecer. Image zoom Killeen Police Department Fernandes mide 5 pies y 4 pulgadas de altura y pesa unas 133 libras, según el departamento de policía de Killeen, que está investigando su caso. Según la policía, cuando el joven fue visto por última vez llevaba puestos una camiseta, shorts negros del ejército y zapatillas atléticas rojas. Un sargento que es su superior informó a la policía que vio a Elmer por última vez el lunes cuando lo dejó en su casa en Killeen. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1296586028376096774%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnn.com%2F2020%2F08%2F21%2Fus%2Ffort-hood-soldier-missing-elder-fernandes%2Findex.html SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Isabel Fernandes, la tía del soldado desaparecido dijo a KTRK, una afiliada de CNN: "Esto es muy, muy inusual". Ella habló con su sobrino por última vez el pasado viernes en la mañana y él le prometió que llamaría a su madre el domingo. Fernandes le dijo a su tía que la volvería a llamar el lunes pero ya no han sabido más de él. "Aún no escuchamos nada de él", expresó desconsolada. Fort Hood ha informado que Fernandes es un especialista nuclear, químico, biológico y radiológico y que encontrarlo es "una prioridad" para su división. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero contacte al departamento de policía de Killen, la policía militar de la base Fort Hood o al Comando de Investigación Criminal del ejercito estadounidense (CID). Después de recibir una visita de la madre y hermana de Vanessa Guillén en Washington, el presidente Donald Trump prometió que se haría justicia en el caso de la soldado mexicoamericana de 20 años y que se investigarían a fondo las operaciones de la base militar Fort Hood.

Close Share options

Close View image Desaparece Elder Fernandes, otro soldado de la base Fort Hood en Texas donde fue asesinada Vanessa Guillén

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.