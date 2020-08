Joven madre desaparece en California tras irse a acampar para escapar de las presiones de la pandemia Se fue a acampar a un parque en California para aliviar las tensiones de la pandemia y lleva más de un mes desaparecida. La policía busca a esta joven madre. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace más de un mes Erika Lloyd salió a acampar en California para relajarse y aliviar las tensiones de la pandemia. Salió de su casa en Walnut Creek el 14 de junio camino al parque nacional Joshua Tree y aún no ha regresado. La familia busca respuestas sobre el paradero de la joven madre desaparecida. Según el departamento del alguacil de San Bernardino, se fue a acampar, pero no se sabe si estaba sola o con amigos. "Ella aparentaba estar bien", dijo su madre Ruth Lloyd al canal KESQ. "Estar encerrada por la cuarentena por casi tres meses sin poder trabajar —y tratar de enseñarle a su hijo desde casa— la estaba comenzando a afectar, la presión y no tener un salario". Dos días después de salir a su viaje Loyd desapareció. Image zoom CHP Morongo Basin SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades encontraron el auto Honda Accord de Lloyd abandonado en Twentynine Palms, una ciudad en el desierto Mojave, cerca del parque Joshua Tree. "Ambos sentimos que ella aún puede estar ahí, tal vez está con otras personas o alguien le dio alojamiento", dijo su padre Wayne Lloyd a KESQ. "Tenemos esperanza. Hasta ahora el departamento del alguacil no nos ha dicho nada negativo". Mientras pasan los días, el hijo de 12 años de Lloyd le pregunta más a los abuelos por su madre. Los abuelos le han explicado que están haciendo todo lo posible por encontrarla, pero el adolescente tiene mucha ansiedad tras su desaparición. "Él la extraña", añade la abuela. La familia teme que Lloyd pudo haber tenido un accidente y haber perdido la memoria. La mujer— de ojos azules y cabello castaño— tiene 5 pies y 4 pulgadas de estatura y pesa 125 libras. Si tiene alguna información sobre su paradero por favor llame al Departamento de Policía de Walnut Creek o al Departamento del Alguacil de San Bernardino al 760-366-4175.

