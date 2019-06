Estudiante de 23 años desaparece tras pedir auto Lyft para recogerla en el aereopuerto tras regresar del funeral de su abuela La estudiante MacKenzie Lueck, de 23 años, desapareció tras pedir un auto Lyft para recogerla en el aereopuerto tras asistir al funeral de su abuela. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message MacKenzie Lueck, de 23 años, desapareció tras montarse en un auto Lyft que pidió en el aereopuerto de Salt Lake City en Utah hace más de una semana. La joven estaba regresando de California, donde había viajado para asistir al funeral de su abuela. La estudiante fue vista por última vez el 17 de junio, cuando según el departamento de policía de Salt Lake City, pidió un auto Lyft para regresar a su casa en Utah. El diario Salt Lake Tribune reporta que Lueck le mandó un mensaje de texto a sus padres alrededor de la 1 a.m. para dejarles saber que su avión había aterrizado a tiempo. Un vocero de Lyft dijo a PEOPLE que no hubo ninguna irregularidad con el viaje de Lueck y que el chofer la dejó en la dirección de North Salt Lake que ella puso en la aplicación. La compañía añadió que su chofer recogió a otros pasajeros esa misma noche y según la policía, tanto Lyft como el chofer del auto donde viajó la joven, están cooperando con la investigación de su desaparición. Image zoom SALT LAKE CITY POLICE DEPARTMENT Los padres de Lueck la reportaron como desaparecida tres días después de su viaje. Su amiga Ashley Fine declaró a Salt Lake Tribune que no tiene idea porque la joven pediría ser llevada a esa hora de la madrugada a una dirección en North Salt Lake, ya que ella no vive ahí. Fine añadió que el teléfono celular de su amiga había estado apagado desde el lunes y ella no ha compartido nada en sus redes sociales desde entonces, lo cual es inusual. En un comunicado, la familia de Lueck agradeció a todas las personas que están colaborando con el regreso de la joven a casa. “Nuestra meta primordial es encontrar a MacKenze y traerla a casa”, dijeron a KUTV en el comunicado. “Su familia está agradecida por la preocupación, las oraciones y los esfuerzos inagotables de la Policía de Salt Lake City y de los miembros de la comunidad”. Un vocero de la Universidad de Utah, donde estudiaba la joven — que tiene 5’ 6” de estatura y pesa alrededor de 120 libras— confirmó a PEOPLE que Lueck está en el último año de su carrera de pre-enfermería. La universidad también está colaborando con la investigación. Si tiene alguna información sobre el paradero de MacKenzie Lueck, llame al (801) 799-3000. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Estudiante de 23 años desaparece tras pedir auto Lyft para recogerla en el aereopuerto tras regresar del funeral de su abuela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.