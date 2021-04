Encuentran culpable al expolicía Derek Chauvin de asesinato en segundo grado por la muerte de George Floyd El jurado encontró a Derek Chauvin culpable de todos los cargos en su contra por la muerte de George Floyd en mayo del 2020. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un jurado encontró hoy culpable de asesinato en segundo grado al expolicía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd en mayo del 2020. Chauvin, de 44 años, también fue encontrado culpable de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario por este acto de violencia policial que quedó grabado en video. El exoficial de la policía en Minneapolis fue esposado y fue directo a la cárcel después del juicio. Chauvin recibirá su sentencia en ocho semanas. La muerte de George Floyd —un afroamericano de 46 años que fue arrestado por usar un billete de $20 falso— generó un sinfín de protestas en Estados Unidos y alrededor del mundo. El video de Floyd tirado boca abajo en el cemento con las manos esposadas mientras que el oficial de la raza blanca le apretaba el cuello con su rodilla —dejándolo sin aire por casi nueve minutos mientras Floyd rogaba clemencia y decía que no podía respirar— causó ira y dolor. Los doce miembros del jurado eran 5 hombres y 7 mujeres —6 de ellos blancos, 4 negros y 2 que se identificaban como birraciales. Durante el juicio varios testigos contaron que habían sufrido trauma, arrepentimiento y un gran desconsuelo al ver cómo Floyd murió frente a ellos sin que pudieran ayudarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN protests george floyd Credit: Ramsey County Sheriff's Office via Getty Images El jefe de la policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, quien despidió a Chauvin tras la muerte de Floyd, también testificó. "Una vez que el señor Floyd había parado de resistirse y definitivamente cuando estaba mostrando señales de angustia y tratando de verbalizarlo, eso debía parar", Arradondo dijo sobre la fuerza excesiva que usó Chauvin durante el arresto, asegurando que ese no fue el entrenamiento que recibió en la policía. George Floyd Credit: Facebook Chauvin se acogió a la quinta enmienda para no declarar durante el juicio. Su abogado Eric Nelson argumentó que el expolicía no había usado fuerza excesiva intencionalmente y que lo que le causó la muerte a Floyd no fue la presión que Chauvín puso sobre su cuello, sino sus condiciones médicas preexistentes y su uso de drogas. George Floyd Credit: Joe Raedle/Getty Images Tanto el médico forense del condado de Hennepin y un patólogo privado que contrató la familia de Floyd concluyeron que su muerte fue un homicidio. "George Floyd no era una amenaza para nadie", dijo el fiscal Steve Schleicher. Los otros tres expolicías que estaban en la escena junto a Chauvin — J. Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao — fueron encontrados culpables de complicidad en homicidio en segundo grado y homicidio no intencional, y serán sentenciados este verano. El consejo municipal de Minneapolis acordó pagar 27 millones de dólares a la familia de George Floyd. "Envía un mensaje poderoso de que las vidas negras sí importan y la brutalidad policial contra la gente de color debe cesar", dijo Ben Crump, el abogado de la familia de Floyd, en un comunicado sobre este histórico caso de derechos civiles.

