Deportista mexicano atrapado en Ucrania regresa a casa: inspira un corrido El michoacano Omar Aviña había viajado al país para pedir la mano de su novia, pero quedó atrapado por la guerra y se salvó refugiándose en el metro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Iryna volkova y omar aviña gobernador Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla Credit: FB/ Alfredo Ramírez Bedolla Omar Aviña, un joven deportista mexicano que quedó atrapado en Kiev, Ucrania, tras la invasión de fuerzas rusas ha logrado volver a su natal Michoacán tras vivir una pesadilla. El joven practicante del arte marcial de Wushu saltó a la fama al relatar en sus redes que se había quedado en el país europeo luego de desplazarse hasta ahí para pedir la mano de su novia, la joven ucraniana Iryna Volkova, con quien llevaba cinco años de relación amorosa. "Me estoy reportando desde el día de hoy, es el segundo día de guerra", exclamó Aviña en un post que colgó el pasado 26 de febrero en su cuenta de Facebook. El deportista nacido en el poblado de Jacona aparecía con un tapabocas en el rostro y caminando entre decenas de personas en un improvisado refugio subterráneo en el metro. "Vemos aquí alrededor; estamos bien dentro de lo que cabe. Ahora tenemos comida, estamos un poco más calmados que cuando estábamos en el departamento en la casa; se alcanzaban a escuchar los bombardeos que nos ponían muy nerviosos". El video se hizo viral y apoyado por llamados de amigos y compañeros de Aviña en la red el llamado a la cancillería para sacar a la pareja de Ucrania cobró fuerza. Iryna Volkova y el mexicano omar aviña atrapado en Ucrania Credit: FB/ Omar Avina Lo que prosiguió fue una odisea para la joven pareja que el 2 de marzo logró cruzar la frontera hacia Rumania. El 4 de marzo Meganoticias Zamora reportaba el conmovedor regreso del joven deportista a su casa en Jacona, luego de ser enviado de vuelta a su patria en un vuelo de la Fuerza Aérea mexicana. En el conmovedor video se observaba a Aviña abrazando a su madre a su llegada. "Me dio mucho gusto dar la bienvenida a nuestro paisano Omar Aviña y a su pareja Iryna Volkova, quienes fueron repatriados desde Ucrania por el Gobierno de México", expresó por su parte el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien recibió a la pareja en audiencia privada y compartió fotos con ambos en sus redes. "Le agradezco a Omar compartirme parte de su historia que, seguramente, nos ayudará a entender lo terrible que es la guerra, y comprender el valor infinito de la paz". La historia de Aviña ha sido tan conmovedora que incluso inspiró una canción. "El día de ayer recibí una sorpresa de mi gran amigo José Chávez", exclamó Aviña este 7 de marzo. "[Es] el autor de este corrido a cerca de mi compleja travesía en Ucrania. Recemos por Ucrania". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me siento feliz, la familia lo es todo, pensé que no los volvería a volver a ver, hubo momentos donde yo pensé que enviaba mi último mensaje o hacia mi última llamada", aseguró Viña a Zamora Deportivo. "Es terrible lo que se vive en la guerra, es un sentimiento de felicidad el estar aquí a la vez también tristeza por la gente que se queda allá, viajamos cerca de 22 horas para llegar a casa, un gusto el ver a mis hermanos, mi madre, mi familia, agradezco a todos por sus oraciones y apoyo".

