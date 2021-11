Departamento de Justicia de Estados Unidos pagará $130 millones a familias de víctimas de tiroteo en Parkland El departamento de justicia de Estados Unidos pagará $130 millones a familiares de las víctimas del tiroteo en escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, donde Nikolas Cruz mató a 17 personas. ¿Por qué llegaron a este acuerdo histórico? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir

Familias de las víctimas del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, demandaron al FBI. Los familiares alegaron que el Buró Federal de Investigaciones​ no dio seguimiento a una pista que recibieron días antes de la masacre sobre Nikolas Cruz, el joven que mató a 17 personas tras asaltar la escuela con un rifle. La persona que llamó dijo que Cruz amenazaba con llevar a cabo un tiroteo en una escuela, lo cual trágicamente se hizo realidad el 14 de febrero del 2018. Este lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a un acuerdo tentativo para resolver estas demandas, reporta Telemundo. Antes del ataque a la escuela Marjory Stoneman Douglas, el FBI reveló que alguien cercano a Nikolas Cruz, de 23 años, había llamado a la línea de información de la agencia para advertirles lo peligroso que era Cruz, un antiguo estudiante de la escuela, que tenía 19 años cuando asaltó la escuela. Esta persona le advirtió al FBI que Cruz era "propietario de un arma, con deseos de matar gente, comportamiento errático y publicaciones perturbadoras en redes sociales", informó la agencia. Cruz recién se declaró culpable de la masacre, pidiendo perdón a las familias de sus víctimas por el dolor que causó. Cruz podría ser sentenciado a la pena de muerte o a cadena perpetua. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Parkland escuela Credit: (Al Diaz/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images) Desafortunadamente, el FBI reconoció que la advertencia sobre Cruz no fue considerada como "una potencial amenaza a la vida", ni fue remitida a la oficina del FBI en Miami, a unas 40 millas al sur de Parkland, como debió hacerse. Una de las familias decidió no demandar. El Departamento de Justicia de Estados Unidos llegará a un acuerdo histórico con las familias de las otras 16 víctimas del tiroteo. Parkland Credit: (Scott Eisen/Getty Images) Kristina Infante, abogada de los familiares de las víctimas, dijo a Associated Press que "ha sido un honor representar a las familias de Parkland quienes, a través de su inconmensurable dolor, se han dedicado a hacer del mundo un lugar más seguro". La abogada añadió que "aunque ninguna resolución podrá restaurar lo que las familias de Parkland perdieron, este acuerdo marca un paso importante hacia la justicia". Parkland Credit: (Mike Stocker/Sun Sentinel/Tribune News Service via Getty Images) Al presentarse en la corte en octubre y declararse culpable, Nikolas Cruz dijo ante los familiares de sus víctimas: "Estoy muy arrepentido de lo que hice y tengo que vivir con eso cada día. Si me dieran una segunda oportunidad yo haría todo en mi poder para tratar de ayudar a otros". El atacante de la escuela de Parkland añadió: "Estoy haciendo esto por ustedes y no me importa si no me creen. Los amo y sé que no me creen, pero tengo que vivir con esto cada día. Me da pesadillas y a veces no puedo vivir conmigo mismo, pero trato de salir adelante porque sé que es lo que ustedes quisieran que yo hiciera".

