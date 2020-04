Hallan 17 cadáveres en asilo de ancianos asolados por el coronavirus Al llegar las autoridades al lugar se encontraron con los cuerpos sin vida apilados en la morgue del centro. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las autoridades encontraron en un asilo de ancianos en Nueva Jersey los cadáveres de 17 de sus residentes luego de una denuncia anónima que informó de la situación en el centro. Según la policía, una llamada el sábado llevó a que las autoridades visitaran el asilo situado en la localidad de Andover, donde encontraron los cadáveres apilados en morgue, reveló el The New York Times. "Estaban abrumados por la cantidad de personas que morían", dijo el jefe de policía de Andover, Eric C. Danielson, reportó el diario. Image zoom Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images En las últimas semanas, en el hogar de ancianos han fallecido 68 personas, incluyendo dos dos empleadas que eran enfermeras. De las 68 en total, 26 habían dado positivo al coronavirus y la causa de las muertes de las 42 restantes aún no han sido confirmadas, de acuerdo con publicaciones de People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es, con mucho, [el hallazgo] uno de los casos con más cuerpos a la vez que he experimentado en términos de un hogar de ancianos. De acuerdo con la pandemia y los números que vimos saliendo de la instalación, no sé si estoy necesariamente sorprendido por eso. Es una situación desafortunada ", expresó Danielson a CNN. De los pacientes que permanecen en el asilo, alojados en dos edificios, 76 están enfermos con la COVID-19, de los cuales 41 son empleados, informó el Times. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

