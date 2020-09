Dentista irá a la cárcel por extraer un diente montado sobre una patineta eléctrica El dentista Seth Lookhart recibió una sentencia de 12 años en la cárcel y no podrá ejercer medicina por una década después de salir en libertad. Mira la razón. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un dentista en Alaska ha sido sentenciado a 12 años de prisión tras ser encontrado culpable de operar a un paciente mientras estaba montado en una patineta eléctrica. Según reportes, Seth Lookhart, de 35 años, le extrajo un diente a un paciente mientras él se balanceaba sobre esta patineta. El dentista también fue convicto de fraude al medicaid y otros actos que ponían en riesgo el bienestar de sus pacientes reportó Anchorage Daily News. Image zoom Seth Lookhart TODAY Lookhart tampoco podrá practicar medicina durante 10 años después de salir de prisión. El juez de la corte superior de Anchorage Michael Wolverton dijo al sentenciarlo que "por poco mata" a varios pacientes por dejarlos sedados por largos periodos de tiempo. Según el diario Fairfield Citizen, el dentista empezará a servir su sentencia en diciembre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El dentista se disculpó en la corte al ser sentenciado, admitiendo que podría haber sido más disciplinado y enfocado. Varios de sus pacientes —incluyendo una mujer a quien le extrajo diente mientras estaba montado sobre una patineta eléctrica— testificaron. Un video tomado con un teléfono celular muestra al dentista haciendo esta riesgosa operación sobre ruedas. Image zoom (Martin Rickett - PA Images/PA Images via Getty Images) Fotos, videos y mensajes de texto encontrados en el teléfono celular del dentista fueron usadas como evidencia en su contra. El caso ha causado conmoción y el video del dentista se ha vuelto viral.

