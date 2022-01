Dentista estadounidense acusado de planear el asesinato de su esposa durante un viaje de cacería en África Lawrence Rudolph, de 67 años, está acusado de asesinato en el extranjero y fraude postal por la muerte de su esposa, Bianca, en 2016. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Larry Rudolph Facebook Larry Rudolph Facebook | Credit: Larry Rudolph Facebook Un dentista aficionado a la caza mayor está acusado de matar a su esposa en un viaje de cacería a Zambia para poder cobrar millones de dólares en beneficios de seguro de vida. Lawrence Rudolph, de 67 años, está acusado de asesinato en el extranjero y fraude postal por la muerte en 2016 de su esposa, Bianca Finizio Rudolph, confirma PEOPLE. En una denuncia penal federal, los fiscales alegan que Lawrence, propietario de consultorios dentales conocidos como Three Rivers Dental, en Pensilvania, mató a su esposa, la incineró rápidamente en África y luego, una vez de regreso en Estados Unidos, cobró casi $ 5 millones en seguros de vida, alegando que la muerte a tiros fue accidental. "Este es un enjuiciamiento escandaloso contra el Dr. Larry Rudolph, un hombre que amó a su esposa durante 34 años y no la mató", dijo el abogado de Lawrence, David Oscar Markus, en un comunicado obtenido por PEOPLE. "En 2016, su esposa tuvo un terrible accidente durante un viaje de cacería en Zambia. Los investigadores en la escena concluyeron que fue un accidente. Varias compañías de seguros también investigaron y estuvieron de acuerdo". "Ahora, más de cinco años después, el gobierno está tratando de fabricar un caso contra este dentista muy respetado y respetuoso de la ley. El Dr. Rudolph espera con ansias su juicio, donde demostrará su inocencia". Según la denuncia penal, la pareja viajó a Zambia a finales de septiembre de 2016 para que Bianca, también aficionada a la caza mayor, pudiera cazar un leopardo. Se estaban preparando para dejar su campamento de caza en el Parque Nacional Kafue en la mañana del 11 de octubre de 2016, cuando Bianca recibió un disparo en el pecho con una escopeta Browning. Lawrence supuestamente le dijo a la policía local que escuchó el disparo mientras se duchaba y que encontró a su esposa en el piso del dormitorio sangrando por el pecho. "Lawrence le dijo a la policía de Zambia que sospechaba que la escopeta se había dejado cargada durante la cacería del día anterior y que la descarga se produjo mientras ella intentaba guardar la escopeta en su estuche", alega la denuncia. La policía de Zambia dictaminó que su muerte fue causada por una descarga accidental, pero las autoridades federales no estaban convencidas. Según la denuncia, el jefe consular de la embajada de Estados Unidos en Zambia le dijo al FBI que había hablado con Lawrence sobre la cremación del cuerpo de su esposa. "Tenía un mal presentimiento sobre la situación, pensaba que estaba actuando demasiado rápido. Como resultado, viajó a [la funeraria] con otras dos personas de la embajada para tomar fotografías del cuerpo y preservar cualquier evidencia potencial", dijo el funcionario. denuncia alegada. Dijo a los investigadores que Lawrence estaba "furioso" cuando descubrió que el jefe consular había ido a ver el cuerpo de su esposa y había tomado fotografías. Una amiga de Bianca le dijo a las autoridades el 27 de octubre de 2016 que quería que el FBI investigara la muerte de su amiga porque sospechaba que hubo un juego sucio, alegando que Lawrence había engañado a su esposa y había tenido una aventura en el momento de su muerte. "[Una amiga] dijo que Lawrence había sido verbalmente abusivo en el pasado y que los dos habían tenido peleas por dinero", dice la denuncia. "Este amigo también dijo que creía que la cremación había sido en contra de los deseos de Bianca porque Bianca era una católica estricta que una vez había expresado su desaprobación de que el esposo de una amiga fuera incinerado. De manera similar, la amiga dijo: 'Larry nunca se va a divorciar de ella porque no quiere perder su dinero, y ella nunca se va a divorciar de él debido a su catolicismo'". "Además de la evidencia del motivo, los ingresos del seguro y el posible deseo de vivir abiertamente con [una] novia, la evidencia adicional recopilada durante la investigación respalda [la] conclusión de que existe una causa probable para creer que Bianca Rudolph no murió por accidente y, más bien, fue asesinada por Lawrence Rudolph", alega la denuncia. En una presentación de los abogados defensores de Lawrence, escribieron que Bianca quería ser incinerada. "Se demostró que la creencia de los agentes de que el Dr. Rudolph incineró los restos de su esposa para destruir evidencia era falsa, ya que su testamento ordenó expresamente la cremación", dice el documento. "Además, la afirmación del gobierno de que el Dr. Rudolph conspiró para 'escapar de un escrutinio riguroso y mantener el control de la evidencia' es rotundamente falsa. Los investigadores de Zambia, que dictaminaron que la muerte fue accidental, sostuvieron que el Dr. Rudolph no hizo nada para influir indebidamente en la investigación o obstruir la justicia". Las autoridades también dijeron que Bianca no pudo haberse disparado con ese tipo de escopeta debido a su largo cañón. Un médico forense de Colorado opinó que "sería físicamente imposible disparar accidentalmente esta escopeta en su estuche y producir el defecto de entrada que se observa en el cuerpo de la Sra. Rudolph", dice la denuncia. "Además, sería extremadamente difícil, si no imposible, para la Sra. Rudolph alcanzar el gatillo de esta arma incluso si se colocara en el estuche con el cañón presionado contra su pecho". Una orden de arresto contra Lawrence se emitió el 22 de diciembre. Fue acusado a principios de enero en Colorado, donde tiene su sede una de las compañías de seguros involucradas, según el Charlotte Observer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lawrence se ha declarado inocente de los cargos en su contra. Su juicio está programado para el 28 de febrero, según TribLive.

