Demandan a dos pilotos de Jet Blue por drogar y abusar de dos azafatas La querella fue presentada por dos mujeres cuyo nombre se mantiene en el anonimato. Una de Riverton, Utah, y otra de Fort Worth, Texas. Carolina Trejos Una de las tripulantes de la aerolínea JetBlue denunció que supuestamente ella y una compañera fueron drogadas y violadas por un colega de trabajo durante una escala en Puerto Rico, de acuerdo con una demanda explosiva presentada el lunes en Brooklyn. Una de las mujeres reveló que fue contagiada con una enfermedad de transmisión sexual. La demanda contra JetBlue Airways Corporation nombra a dos pilotos, Eric Johnson y Dan Watson, pero solo Johnson está acusado de violar a una de las víctimas. Watson supuestamente drogó a una de las empleadas de la tripulación, pero no la violó porque vomitó, "lo cual mató el deseo", dice la demanda según reporta NBC. La querella fue presentada por dos mujeres cuyo nombre se mantiene en el anonimato. Una de Riverton, Utah, y otra de Fort Worth, Texas. Según la demanda, después de un vuelo del 9 de mayo desde Washington, las dos mujeres y un tercer miembro de la tripulación, que no está identificado en la demanda, se registraron en el Hotel Intercontinental en San Juan, Puerto Rico ya que tenían una escala antes de su vuelo a Newark a la mañana siguiente. La demanda alega que fue en la playa donde las mujeres comenzaron a hablar con Johnson y Watson y descubrieron que ambos eran pilotos de JetBlue. Según la demanda, Johnson entregó una cerveza abierta a las mujeres que sacó de una lonchera y las mujeres la compartieron. "La cerveza estaba mezclada con una droga, y después de ese momento, el resto de la noche se convirtió en un borrón para las dos y el otro miembro de la tripulación". JetBlue airplane. Photo: Patrick T. Fallon/Bloomberg/ Getty Images La demanda alega que una de las demandantes se despertó en una habitación de hotel en una cama con Johnson y el tercer miembro de la tripulación no involucrado en la demanda. Afirma que Johnson "la estaba violando", pero "ella no pudo reaccionar a la situación" debido a la presunta cerveza con drogas. Sus "destellos de memoria" incluyen a Johnson "teniendo relaciones sexuales con otro miembro de la tripulación que también estaba bajo la influencia de las drogas", según la demanda. Ese otro miembro de la tripulación también fue drogado, dice. También recuerda que Johnson dijo: "Gracias por hacer que mi fantasía se haga realidad", según la demanda. JetBlue dijo en una declaración que no puede comentar sobre los litigios pendientes, pero "toma muy en serio las acusaciones de comportamiento violento o inapropiado e investiga a fondo tales reclamos". "Trabajamos para crear un lugar de trabajo respetuoso para todos nuestros miembros de la tripulación donde se sientan bienvenidos y seguros", continuó la declaración. La demanda también incluye una acusación explosiva sobre una ETS.

