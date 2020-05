Deliciosas ideas para celebrar el Cinco de mayo ¿Pensando en el Cinco de mayo? Te compartimos el menú ideal para la celebración de este día. By Andrés Rubiano Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El Cinco de mayo es sinónimo de celebración de la cultura mexicana y desde luego, la comida y las bebidas inspiradas en la rica gastronomía del país azteca siempre serán protagonista. A pesar de que en los países de Latinoamérica esta celebración no es muy popular, en Estados Unidos se ha transformado en una fecha bastante especial que conmemora y celebra la gran influencia cultural que México ha tenido a través de la historia. Sabemos que cualquier ocasión es perfecta para celebrar y por ello queremos que estés preparado para la llegada de este Cinco de mayo con estas deliciosas ideas inspiradas en la gastronomía mexicana y que además no romperán tu dieta. Tacos Image zoom Tacos Getty Images Por supuesto, no existe un plato tradicional de la cultura mexicana que tenga más popularidad en el mundo entero que los tacos. Dos sencillas variantes que puedes incluir en tu menú, para hacer de este platillo algo mucho más saludable y bajo en carbohidratos, son reemplazar las tortillas por hojas de lechuga o preparar tu propia versión de tortillas con harina de linaza. Guacamole Image zoom Guacamole Getty Images Uno de los pasabocas preferidos de todos es sin duda el guacamole, lo mejor de todo es que además de ser considerado como un acompañante ideal para cualquier menú, también es considerado como saludable. Aguacates, cebolla, tomate y jugo de limón son los ingredientes básicos que necesitas para preparar un buen guacamole. Chips horneados Image zoom Tacos Getty Images Desde luego, un delicioso guacamole no puede servirse sin su acompañante predilecto: chips. Aunque no es un secreto que los chips regulares pueden convertirse en enemigos de tu dieta, puedes crear tu propia versión casera y hacerlos más saludables. Compra en tu tienda favorita una opción de tortillas bajas en carbohidratos y preferiblemente sin gluten. Corta la tortillas en cuadros o triángulos, luego rocíalas con un poco de limón y sal. Ponlas a hornear por algunos minutos hasta que se tuesten. Flan Image zoom Flan Si quieres endulzar el paladar de tus seres queridos en este Cinco de mayo, por qué no hacerlo con uno de los platillos más populares de México y Latinoamérica. Aunque las recetas tradicionales para su preparación incluyen el uso de endulzantes procesados como azúcar refinado y leche condensada, puedes sustituir estos por otros productos más naturales como la miel o el maple syrup. Aguas con infusiones de frutas Image zoom Aguas con infusiones de frutas Getty Images Las bebidas para tu menú del Cinco de mayo pueden también estar inspiradas en otras de las delicias gastronómicas de la culinaria mexicana: las aguas frescas. Deja de la lado las bebidas gaseosas y con alcohol para esta ocasión y crea tus propias versiones de aguas con infusiones de sabores como manzanas, naranjas, limones u otros sabores de frutas que disfrute tu familia. Lo único que tienes que hacer para preparar agua con infusión es cortar la fruta que elijas en trocitos o rodajas y dejarlas reposar por algunos minutos en una jarra con agua. Es muy fácil de preparar, es saludable y a todos les encantará su refrescante sabor.

