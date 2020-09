"¡Dejen de hacer estas fiestas estúpidas!": creadora del gender reveal estalla en las redes Jenna Karvunidis, considerada la creadora de las celebraciones para revelar el sexo de los bebés, hace dramático llamado tras catastrófico incendio en California. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jenna Karvunidis, una mujer a la que muchos catalogan como la creadora de las celebraciones para revelar el sexo de los bebés, está profundamente consternada por las noticias surgidas este fin de semana de un incendio de más de 7,000 hectáreas ocurrido en California, que fue ocasionado por una familia que estaba revelando el sexo de su bebé. Dicha pareja quiso dar la noticia con un aparato que emitía humo, pero en lugar de ello creó un chispazo que dio pie a un catastrófico incendio, el cual ha provocado evacuaciones en múltiples poblados de la zona. "¡Paren, por favor, dejen de hacer estas fiestas estúpidas!", pidió Karvunidis en un mensaje en Facebook para dejar saber su sentir y su pesar por lo ocurrido (aun cuando ella no tuvo absolutamente nada que ver con la tragedia). "Por el amor de Dios, dejen de quemar cosas cuando le vayan a decir a todo el mundo que su hijo tiene un pene. A nadie le importa", continuó la mujer en su estremecedora entrada de este lunes en las redes. "Ayer estábamos a 116 grados en Pasadena y estos bobos pensaron que sería inteligente prender fuego por [la noticia del] pene de su hijo. La masculinidad tóxica de un hombre pensando que hacer explotar algo simplemente porque disfruta las fiestas para bebés es para maricas", continuó la mujer en su descarga. "Y por supuesto que estoy recibiendo mensajes. Discúlpenme por haber gozado de un pastel al lado de mi familia en el 2008. [Solo] porque soy la persona que INVENTÓ LA REVELACIÓN DEL GÉNERO no quiere decir que la gente debería estar incendiando sus comunidades. PAREN". Hasta el mediodía de este miércoles el incendio consumía ya más de 11,000 hectáreas y seguía fuera de control. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reacción de la mujer tuvo lugar porque su nombre fue citado en un artículo de The New York Times en el que se detallaba lo ocurrido el sábado pasado en el Dorado Ranch Park del poblado de Yucaipa, donde según las autoridades una familia activó "un aparato para generar humo [por medio de] fuegos pirotécnicos" para hacerse un selfi y un chispazo hizo arder los pastos que los rodeaban. Hasta este martes el llamado "El Dorado Fire" seguía ardiendo sin control en el condado de San Bernardino, ubicado al noroeste de Los Ángeles y ha provocado evacuaciones en las poblaciones de Oak Glen, Yucaipa Ridge, Mountain Home Village y Forest Falls, así como la alerta de evacuación en la zona de Yucaipa bench y otra en el condado vecino de Riverside. Según Karvunidis, fue en el 2008 cuando ella publicó en su blog la noticia de la fiesta que haría para revelar el género de su bebé próximo a nacer. Esta fue retomada por la publicación The Bump, que le hizo una entrevista. A partir de ahí la idea comenzó a regarse como pólvora acreditando a la madre de tres como su creadora. Curiosamente, Karvunidis dijo hace un año que para ella en realidad no es relevante el género de una criatura. "¿A quién le importa qué sexo tendrá un bebé?", comentó. "Yo hice eso porque no estábamos en el 2019 y no sabía lo que sé ahora: que poner el foco de atención en el género de un niño deja fuera mucho de su potencial y sus talentos, los cuales no tienen nada que ver con lo que haya entre sus piernas". Amén.

