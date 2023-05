Dejan caer a un niño desde lo alto de muro fronterizo entre México y Estados Unidos Una situación que ha ocasionado la sorpresa de propios y extraños ocurrió luego de que a un niño lo dejaran caer de un muro fronterizo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 23 de mayo de 2023, se dio a conocer que a un niño de cuatro años lo dejaron caer del muro fronterizo de México hacia el lado estadounidense; luego un hombre baja y se lo lleva del lugar. Esta acción quedó grabada en un video de vigilancia, cuya duración es de 1:37 minutos. Ahí, se puede apreciar como el menor y un adulto son ayudados por otro adulto para poder cruzar de Tijuana a San Diego, California. Otros medios reportaron que cuando atendían al niño, se reportaron disparos en la barrera fronteriza. Ante ello, un helicóptero de Operaciones Aéreas y Marinas de CBP, de Estados Unidos, se encargó de brindar protección, junto con miembros del Equipo de Respuesta Especial de la Oficina de Operaciones de Campo. "Un sujeto desconocido dejó caer a un niño de 4 años desde la barrera fronteriza en San Diego el lunes. Los agentes de respuesta y EMS que brindaron primeros auxilios al niño también informaron disparos cerca de su posición mientras atendían al niño. Sorprendentemente, el niño está bien!", mencionó Raúl Ortiz, jefe de la Patrulla Fronteriza, en su cuenta de Twitter. "¡No confíen en los contrabandistas!". Border - San diego Credit: Carlos Moreno/Anadolu Agency via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este oficial también fue el responsable de dar a conocer el audiovisual que se encuentra en blanco y negro. De acuerdo con Michael Scapechio, portavoz de la institución, hasta el momento, no se había logrado confirmar si los adultos eran padres del pequeño, ni tampoco su nacionalidad. De momento, también se desconoce si serían puestos en libertad en tierra estadounidense, donde deberán someterse a procesos legales en cortes de inmigración o si serán deportados, según mencionó la agencia AP.

