Cliente deja propina de $9,400 en un bar de Huston para ayudar a empleados por el coronavirus El asiduo al bar Irma's Shouthwest, en Houston, Texas, dejó a todos boquiabiertos con la jugosa propina ¡Y dejó una nota escrita en el recibo! Empleados de Irma's Southwest, un restaurante y bar ubicado en el downtown de Houston, Texas, quedaron boquiabiertos cuando un parroquiano les dejó una propina de $9,400 dólares para ayudar a los empleados por el duro golpe económico generado por la pandemia del coronavirus. Los hechos ocurrieron este lunes 16 en el establecimiento ubicado en el 1475 de la Avenida Texas. Tras cubrir su consumo el cliente -que permanece en el anonimato- abandonó el lugar dejando una nota en su ticket que decía: "Guarden esta propina para pagarles a sus muchachos en las próximas semanas". El individuo dejó $1,900 en efectivo más $7,500 en propina por medio de tarjeta de crédito sobre su cuenta total que ascendía a los $90.12. Según ABC-13 en Houston, el buen samaritano es asiduo a Irma's y al parecer se enteró que el restaurante consideraba la idea de tener que despedir a parte del staff por recortes debido a la crisis del coronavirus. "Tendríamos que dejar ir a nuestro staff a lo mejor por 15 o 30 días", comentó al dicha fuente Louis Galván, dueño de Irma's. Ahora, gracias a la ayuda de este parroquiano quizá no tengan que hacer cortes tan dramáticos, al menos por el momento. "Esto va más allá de...ni siquiera tengo ni palabras [para describirlo]" expresó por su parte Janet Montez, asistente del dueño, que asegura que la mayoría de sus clientes suelen ser bastante generosos. Galván piensa dividir el dinero entre sus 30 empleados. "El regalo amainará el golpe", opinó. Así cada uno recibirá aproximadamente $300. En todo el país la pandemia del coronavirus ha generado una ola de gestos de bondad y generosidad, que van desde empresas como Goya, que ayer anunció el donativo de 18,000 comidas para estudiantes en Nueva York, hasta Facebook que ha anunciado que le dará $1,000 a cada uno de sus aproximadamente 45,000 empleados para ayudarlos a combatir el golpazo económico que constituye la pandemia de COVID-19.

