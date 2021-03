Close

¡Muere actor de Degrassi con tan solo 29 años! ¡Qué triste! Jahmil French murió ayer y su mejor amigo confirmó hoy la noticia. DEP. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Uno de los protagonistas de la serie Degrassi: The Next Generation, ha fallecido con tan solo 29 años. Se trata del actor canadiense Jahmil French. Su amigo, Joshua Safran, productor del musical de Netflix Soundtrack donde el histrión actuó más recientemente, compartió la triste noticia en sus redes. "Puedo confirmar que mi buen amigo y querido compañero, todo inspiración, falleció ayer. Solo lo publico porque vi que la historia ya está circulando. Pronto contaré más. De momento, estamos procesando las devastadoras noticias", dijo con el corazón roto. Sus fans en las redes se preguntan la causa de su muerte, algo sobre lo que nadie se ha pronunciado todavía. Image zoom Credit: IG Jahmil French SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado mes de enero compartió este inspirador post de la historia de sus comienzos como actor: "Solía trabajar en McDonald's. Lo hice durante dos meses. Cuando me dieron mi primera audición y pedí que me cambiaran el turno para poder ir, me dijeron que no. Pero de todos modos fui, me dieron el papel y con el rodaje de un solo piloto, hice más dinero que lo que habría ganado en un año haciendo hamburguesas y sacando la basura durante un año entero en McDickles. ¿Cuál es la lección?", reflexionó. "No pidas permiso a nadie para perseguir tu sueño. Un no, significa que alguien más dirá sí, así que no importa quién te diga que no, mientras no lo digas tú. ¡Ah! Tampoco he vuelto a probar un McDonald" finalizó guiñando un ojito, con un simpático emoji. Descanse en paz.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Muere actor de Degrassi con tan solo 29 años!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.