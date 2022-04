Conoce la historia de Debanhi Escobar, la joven desaparecida que ha conmocionado a Nuevo León, México Debanhi Escobar fue vista por última vez el pasado fin de semana ¿qué le sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado viernes 8 de abril de 2022, Debanhi Susana Escobar Bazaldúa asistió con un par de amigas a una fiesta en la colonia Nueva Castilla en el municipio de Escobedo, Nuevo León en México. Tras tener conflictos con la joven de 18 años, las acompañantes regresaron a su casa, pero le enviaron un transporte con una persona que confianza que trabaja para las aplicaciones de viaje, y realizó ese traslado especial. Sin embargo, la chica, al parecer, tuvo un desacuerdo con el conductor y le pidió que la dejara en la carretera a Laredo, kilómetro 15.5 s/n, a la altura de la Colonia Nueva Castilla, alrededor de las 5:00 horas del sábado 9. El mencionado hombre le tomó una fotografía en el sitio donde Escobar se quedó y se la hizo llegar a las mencionadas amigas como prueba del rechazo al servicio. Después de eso, a Debanhi Susana no se le ha vuelto a ver. Tras levantar el reporte de desaparición, la familia inició una exhaustiva búsqueda para que pidió apoyo de amigos, vecinos y voluntarios. Este martes 12 de abril, La Fiscalía General del estado detuvo, en la colonia Pilares, municipio de Salinas Victoria, a una persona probablemente involucrada en dicha desaparición, se trata de Jesús "N", un hombre de 47 años de edad, quien, de acuerdo con habitantes del lugar, tiene antecedentes de acoso e intento de rapto de mujeres. Si bien, fue arrestado por posesión de drogas, se le interrogó por el caso de Debanhi Escobar. Debanhi Escobar Debanhi Escobar | Credit: Facebook/Debanhi Escobar SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto, los padres de la joven culpan a las autoridades del estado de no encontrar a su hija. A su vez, Claudia Muñiz, integrante de la Asamblea Feminista de Nuevo León, ha exigido "la renuncia de los fiscales, estas personas son las mismas y no dan resultados", ante este tipo de sucesos en la región. Debanhi Escobar Debanhi Escobar | Credit: Facebook/Debanhi Escobar Con Debanhi Escobar suman 18 desapariciones de mujeres en Nuevo León, tan solo en el primer trimestre del año; de la cuales, se ha podido localizar a aproximadamente diez.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce la historia de Debanhi Escobar, la joven desaparecida que ha conmocionado a Nuevo León, México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.