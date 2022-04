Dan último adiós a Debanhi Escobar y se revelan nuevos detalles sobre la muerte de la estudiante de 18 años Los seres queridos de Debanhi Escobar dieron un último adiós a la estudiante de leyes de 18 años, cuyo cadáver fue encontrado en la cisterna de un motel en Nuevo León, México. ¿Fue víctima de agresión sexual? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Debanhi Escobar fue enterrada por sus seres queridos tras celebrarse una misa en su honor en una iglesia en Monterrey, reporta Univision. Desconsolados, familiares y amigos de la estudiante de leyes de 18 años acompañaron su ataúd hasta un cementerio en Galeana y le dieron un último adiós. La joven mexicana fue vista con vida por última vez la madrugada del 9 de abril en la llamada "carretera de la muerte", y su cadáver fue encontrado 13 días después en la cisterna de un motel en Nuevo León. Omar Tamez, comisionado de la Comisión Internacional de Derechos Humanos informó que Debanhi Escobar había sufrido agresión sexual y varias lesiones antes de morir. Su padre Mario Escobar exige justicia y pide que las autoridades investiguen el crimen, denunciando irregularidades. Su historia está llena de interrogantes. La joven salió a una fiesta con amigas y terminó quedándose sola a la orilla de esta carretera en la madrugada tras supuestamente discutir con sus amigas y con el chofer de un taxi que la dejó allí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Debanhi Escobar Debanhi Escobar | Credit: Facebook/Debanhi Escobar Su cuerpo sin vida fue encontrado en el motel Nueva Castilla, pero durante días los equipos de búsqueda que rastrearon esa zona no dieron con ella. Unos empleados del local se quejaron de un "olor fétido" que los llevó a descubrir el cadáver. Según reporta Milenio, videos muestran que Debanhi entró sola al motel Nueva Castilla. No se ha revelado más información sobre lo que sucedió después con la joven. Su muerte ha generado protestas en las calles de ciudadanos, especialmente mujeres, que exigen un paro a la ola de violencia y feminicidios en México. Debanhi Escobar MEXICO-WOMEN-PROTEST Credit: JULIO CESAR AGUILAR/AFP via Getty Images "No voy a parar. Nos vamos a parar. Estamos hartos de que nos entreguen a nuestras hijas muertas", declaró a varios medios de prensa mexicana el padre Debanhi. Que en paz descanse.

