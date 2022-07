¿Qué reveló la última autopsia de Debahni Escobar? Así murió la joven mexicana Se revelan los resultados de la última autopsia de Debanhi Escobar. ¿Cómo murió la estudiante mexicana de 18 años? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se han dado a conocer los resultados de la última autopsia de Debahni Escobar. La muerte de la estudiante de 18 años sigue generando preguntas. Su tercera y última autopsia revela que Debanhi murió a causa de "asfixia por sofocación en variedad de obstrucción de sus orificios respiratorios". Felipe Edmundo Takashi Medina, director general de Servicios periciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dijo en una conferencia de prensa que cuando el cadáver de Debahni fue encontrado no habían pasado más de cinco días de su muerte, reporta Univision. En esta autopsia final, no se encontró evidencia de violencia sexual. Además se descartó que la causa de su muerte fuera por ahogamiento o asfixia por sumersión. "Seguimos en la lucha de saber qué fue lo que le pasó a Debanhi", dijo Mario Escobar, padre de la víctima, quien fue con su esposa a la conferencia de prensa. "Seguimos mi esposa y yo, y queremos tener esa certeza y confianza, queremos seguir en este camino, vamos avanzando", añadió el padre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Debanhi Escobar Debanhi Escobar | Credit: Facebook/Debanhi Escobar Las dos autopsias anteriores de la joven tuvieron resultados divergentes. Las autoridades mexicanas ordenaron a principios de julio la exhumación del cuerpo de Debanhi. En abril, la joven mexicana fue encontrada muerta en la cisterna de un motel en Nuevo León tras desaparecer una noche que salió con sus amigas. La estudiante de leyes fue encontrada muerta el 21 de abril tras 12 días desaparecida. Su necropsia oficial —ordenada por la fiscalía— reveló que Debahni murió de un golpe en la cabeza. La familia mandó a hacer otra autopsia que reveló que la joven fue violada y asesinada. Según esta investigación forense, Debanhi Escobar tenía lesiones en la cabeza porque fue golpeada por otra persona, indicando que fue "una muerte violenta homicida". "¡Qué necesidad de haber llegado a este punto cuando se pudieron haber hecho bien las cosas desde un principio! Lo que queremos es creer nuevamente en la Fiscalía, en las autoridades, que se encuentre la verdad", dijo el padre de Debanhi.

